В НИУ «БелГУ» впервые в России издали лингала-русский разговорник

Как отметила ректор, важнейшим условием в выстраивании эффективного сотрудничества является полное взаимопонимание и отсутствие языкового барьера. С этой целью учёные Белгородского госуниверситета совместно с представителями Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки впервые разработали и издали разговорник с русского языка на язык лингала, на котором говорят несколько миллионов жителей в северо-западной части Демократической Республики Конго (ДРК), на большей части территории Республики Конго, а также в Анголе, Центральноафриканской Республике и на юге Южного Судана.