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Обучение

В НИУ «БелГУ» впервые в России издали лингала-русский разговорник

11 марта 2024, 14:15
Фото: НИУ «БелГУ»
Обучение
На 1-м расширенном заседании Экспертного совета по развитию и поддержке партнёрства со странами Африки при заместителе председателя Госдумы Александре Бабакове обсудили вопросы взаимодействия РФ и Африки, парламентской дипломатии, содействие российскому бизнесу на континенте и гума.миссии России.

Выступившая с докладом ректор НИУ «БелГУ» Евгения Карловская рассказала о работе с иностранными студентами. Их число на сегодняшний день превышает 3700 человек, из них 558 — представители стран Африки. Поделилась Евгения Анатольевна и опытом выстраивания научно-образовательной дипломатии с партнёрами из африканских стран, в том числе через институт послов НИУ «БелГУ».

Как отметила ректор, важнейшим условием в выстраивании эффективного сотрудничества является полное взаимопонимание и отсутствие языкового барьера. С этой целью учёные Белгородского госуниверситета совместно с представителями Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки впервые разработали и издали разговорник с русского языка на язык лингала, на котором говорят несколько миллионов жителей в северо-западной части Демократической Республики Конго (ДРК), на большей части территории Республики Конго, а также в Анголе, Центральноафриканской Республике и на юге Южного Судана.

Изданный при поддержке посла ДРК в РФ Ивана Вангу Нгимби и посла РФ в Конго Алексея Сентебова разговорник Евгения Карловская презентовала участникам экспертного совета вместе с директором по гуманитарным связям Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки Галли Монастырёвой. Как отметила Галли Германовна, его отправят во все дипмиссии.

Словарь выпущен в двух вариантах: русско-лингала и лингала-русском. В нём собраны распространённые слова и фразы по девяти темам коммуникативных ситуаций: основные фразы, обучение, бизнес, туризм, в отеле, в городе, у врача, кафе и рестораны, покупки. Для удобства чтения представлена фонетическая транскрипция и перевод реплик на двух языках.

— По мнению экспертов, этот разговорник будет очень востребован для активного взаимодействия между российскими и африканскими партнёрами. А мы продолжим работу по его совершенствованию, наполнению и изданию в формате научно-методического пособия для будущих переводчиков, дипломатов, политологов и регионоведов, которых готовит наш университет, — заключила Евгения Карловская.
Лингала-русский разговорникЛингала-русский разговорник
Лингала-русский разговорникЛингала-русский разговорник
Лингала-русский разговорникЛингала-русский разговорник
Лингала-русский разговорник
Фото: НИУ «БелГУ»
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