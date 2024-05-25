На выставке «Россия» на ВДНХ проводят акцию «Белгород, наши сердца — с вами»

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
На базе ВДНХ на выставке «Россия» стартовала акция в поддержу Белгородской области «Белгород, наши сердца — с вами». Как пишет официальный канал выставки от Белгородской области, центром внимания посетителей программы недели «Взгляд в настоящее» стала акция поддержки белгородцев, которые пострадали от обстрелов ВСУ.
«Каждый желающий смог поддержать пострадавших от обстрелов жителей Белгородчины словом и делом. К акции подключилась вся страна, на стендах регионов сегодня размещены QR-коды, перейдя по которым можно оказать реальную помощь белгородцам», — написано в посте Telegram-канала «ВДНХ.Россия.Белгородская область».
Собранные пожертвования гостей выставки направят на реабилитацию и оплату лечения раненых при атаках ВСУ белгородцев. Там же установлены стенды с фотографиями, которые отражают последствия массированных обстрелов Белгорода.
Также на продолжении всего дня сегодня проводятся прямые трансляции в Белгороде из Москвы и прямые включения по телемосту. Их, на первой из точек, проводят корреспонденты региональных СМИ. Работа уже прошла на Белгородском Арбате у мемориала «Сердце».
Участвующие в выставке волонтёры проводят ещё одну акцию под названием «Белая открытка», связанную с основной. На открытках в форме сердца все желающие из числа присутствующих могут оставить свои пожелания жителям Белгородской области и там же, по специальному QR-коду, перевести средства. Денежные средства переводятся на счёт МОО «Святое Белогорье против детского рака».
Ранее ещё одна акция в поддержку Белгорода на выставке «Россия» прошла 13 мая. Посетители также могли пожертвовать средства на помощь Белгородцам. В память о погибших белгородцах также несли цветы