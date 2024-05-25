На выставке «Россия» на ВДНХ проводят акцию «Белгород, наши сердца — с вами»

Участвующие в выставке волонтёры проводят ещё одну акцию под названием «Белая открытка», связанную с основной. На открытках в форме сердца все желающие из числа присутствующих могут оставить свои пожелания жителям Белгородской области и там же, по специальному QR-коду, перевести средства. Денежные средства переводятся на счёт МОО «Святое Белогорье против детского рака».