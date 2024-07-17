Металлоинвест подтвердил высшую оценку рейтинга нефинансовой отчётности

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Компания «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о присвоении рейтинговым агентством AK&M рейтинга RESG 1 Отчёту об устойчивом развитии Компании за 2023 год «Новые вызовы — новые перспективы».
В соответствии с методикой агентства, Отчёт получил 92,2 балла, что соответствует высшему уровню раскрытия информации об устойчивом развитии в отчётах. Металлоинвест получает высшую оценку рейтинга третий год подряд.
Агентство отмечает стабильно высокий уровень детализации раскрываемой в нефинансовой отчётности информации в области поддержки и развития сотрудников, соблюдения прав человека, сохранения окружающей среды, управления охраной труда и промышленной безопасностью, развития территорий присутствия, взаимодействия с заинтересованными сторонами.
По мнению экспертов AK&M, структура отчёта Металлоинвеста ясная и интуитивно понятная — каждое направление деятельности в области ESG описывается в единой логике, где присутствует подробное описание системы управления, цели и достигнутые результаты. В отчетности за 2023 год Компания увеличила объем раскрываемой информации о системе закупок и, в частности, о поддержке через закупки субъектов МСП.
Металлоинвест активно использует независимые аудиты всей системы управления ESG. Проведены внешние аудиты всех предприятий на соответствие систем менеджмента требованиям основных стандартов. Проведена верификация выбросов парниковых газов. Достоверность приведенной в Отчёте информации заверена независимым аудитором и подтверждена процедурой общественного заверения в РСПП.
С Отчётом об устойчивом развитии Металлоинвеста за 2023 год можно ознакомиться по ссылке https://www.metalloinvest.com/development/csr-reports/
Справочно:
Рейтинг отчётности ESG рассчитывается Рейтинговым агентством AK&M с 2020 года. В фокусе исследования — полнота представления информации об устойчивом развитии в отчётах, а также ее доступность. В исследовании рассматриваются 96 маркеров. Главная цель рейтинга — показать профессиональному сообществу лучшие практики раскрытия информации о социальной и экологической деятельности компаний.