Металлоинвест подтвердил высшую оценку рейтинга нефинансовой отчётности

По мнению экспертов AK&M, структура отчёта Металлоинвеста ясная и интуитивно понятная — каждое направление деятельности в области ESG описывается в единой логике, где присутствует подробное описание системы управления, цели и достигнутые результаты. В отчетности за 2023 год Компания увеличила объем раскрываемой информации о системе закупок и, в частности, о поддержке через закупки субъектов МСП.