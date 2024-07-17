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Posted Сегодня, 16:45

Published Сегодня, 16:45

Modified Сегодня, 16:45

Updated Сегодня, 16:45

День прогулок под дождём и день тетриса: что будем отмечать 18 июля?

День прогулок под дождём и день тетриса: что будем отмечать 18 июля?

17 июля 2024, 16:45
Фото: Изображение Midjourney
Новый день и новая торжественная дата. Для некоторых завтра может наступить праздник. И это не «День взятия Бастилии». Чтобы ваш день не прошёл «впустую», узнайте, как отпраздновать завтрашние праздники России и мира.

Июльская пора — это всегда яркие краски. Найти их можно повсюду: в свежих ягодах и овощах, в загаре с пляжа и веснушках на щеках. Это относится и к праздникам месяца, многие из них пестрят интересными названиями и красивым посылом.

Мировые праздники

День прогулок под дождём

Такой романтичный праздник даёт на мгновение вспомнить о дождях, которых так не хватает в жару. Когда с неба капает дождь — меняется весь мир. Кто-то бежит в суматохе под крышу, надеясь не промокнуть. Кто-то наслаждается прохладными каплями воды, которые «остужают» кожу. А для кого-то дождь — это лучшее время для вдохновения. Каждый может найти в этом празднике своё.

Предлагаем узнать пару интересных фактов об этом погодном явлении.

А вы знали, что дождевая вода не имеет собственного запаха? Аромат выделяют актиномицеты и цианобактерии, которые вступают в реакцию с влажной средой и вырабатывают геосмин — органическое вещество, отвечающее за запах земли. Его люди и воспринимают как запах почвы в дождливый день.

Для португальцев дождь является уважительной причиной пропустить работу, а в Бразилии по нему сверяют время, потому что он идёт в один и тот же час.

Дожди идут даже в пустынях. Но капли успевают испариться гораздо раньше, чем коснуться песка.

В американском штате Огайо есть город, в котором дожди идут каждый год в один и тот же день — 29 июля.

Всё запомнили? Идём дальше.

Всемирный день слушания

Многие страны мира празднуют этот день. Праздник появился благодаря Всемирному проекту слушания, который продвигает идеи понимания мира и природы, культуры и общества через слух.

18 июля родился известный канадский композитор, учитель музыки и защитник окружающей среды Рэймонд Шейфер. Он стал известен в первую очередь своей книгой «Настройка мира» и проектом World Soundscape Project. Шейфера считают основателем современной науки акустической экологии. В честь него и выбрали дату.

Акустическая экология, или экоакустика, — это особая дисциплина, изучающая отношения между живыми существами и их окружающей средой посредством звуков.

Празднование Всемирного дня слушания направлено на продвижение акустической экологии и популяризацию практик слушания окружающего мира.

Каждый год для праздника выбирают новую тему.

День рождения тетриса

Этот праздник был учреждён в честь выхода всемирно известной игры Tetris в 1984 году. Она была разработана Алексеем Пажитновым, советским программистом, и быстро стала популярной во всем мире.

Tetris — это игра-головоломка, в которой игрок должен вращать и перемещать фигуры, состоящие из четырех блоков, чтобы заполнить ими игровое поле.

День тетриса — это возможность вспомнить об одной из самых популярных игр всех времён и насладиться ею вместе с друзьями или семьёй.

Праздники России

День создания органов государственного пожарного надзора

Ежегодно 18 июля в России отмечается День создания органов государственного пожарного надзора. Этот праздник был учреждён в 1994 году президентом РФ.

Органы государственного пожарного надзора занимаются контролем за соблюдением требований пожарной безопасности, проводят профилактические мероприятия, направленные на предотвращение пожаров, а также расследуют причины возникновения пожаров и разрабатывают меры по их устранению.

Праздник отмечают все работники этой сферы деятельности. Часто 18 июля награждают самых отличившихся работников и проводят конференции и семинары, посвящённые вопросам пожарной безопасности.

Религиозные праздники

Афанасьев день

18 июля — день памяти преподобного Афанасия Афонского, игумена. На Руси его также называли Афанасий, Месяцев праздник, Лунный праздник. В старину в это время было принято чествовать Луну.

Праздник благоволит людям, не терпящим злобы, сплетен, суеты. В Афанасьев день планируют свадьбы и заводят полезные знакомства.

В древней Руси 18 июля люди наблюдали за месяцем. Светило сменяло свой холодный оттенок на тёплый, и если долго смотреть на него в вечернее время, то можно было бы укрепить своё здоровье. Кроме этого, существовали и другие поверья:

  • если в эту ночь месяц ярко светит, то осень будет сухой и тёплой;
  • если же он светится зеленоватым светом, а облака пожелтели, скоро надолго зарядят дожди;
  • дожди будут идти долго и в том случае, если на листьях клёна скапливается влага;
  • если до обеда пошёл дождь, идти будет минимум сутки;
  • радуга после дождя встала на западе, будет сильный ветер.
День морской авиации и день смайлика: что будем отмечать 17 июля?
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#Татьяна Вознюк#Общество#Прогулки под дождем#Мировые праздники#День создания органов государственного пожарного надзора#Афанасьев день#День рождения тетриса#Всемирный день слушания#День прогулок под дождем#Праздники России
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