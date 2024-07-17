День прогулок под дождём и день тетриса: что будем отмечать 18 июля?

Такой романтичный праздник даёт на мгновение вспомнить о дождях, которых так не хватает в жару. Когда с неба капает дождь — меняется весь мир. Кто-то бежит в суматохе под крышу, надеясь не промокнуть. Кто-то наслаждается прохладными каплями воды, которые «остужают» кожу. А для кого-то дождь — это лучшее время для вдохновения. Каждый может найти в этом празднике своё.