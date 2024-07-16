День морской авиации и день смайлика: что будем отмечать 17 июля?

Во всём мире завтра будет праздновать свой день смайлик. Эта графическая мордочка стала неотъемлемым атрибутом нашего общения в Сети. С помощью него или, как сейчас говорят, «эмоджи» можно передать массу чувств и эмоций. Это отсылает нас в первобытное прошлое, когда люди также общались посредством иконок, только на пещерных стенах.