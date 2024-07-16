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Published Сегодня, 16:46

Modified Сегодня, 16:46

Updated Сегодня, 16:46

День морской авиации и день смайлика: что будем отмечать 17 июля?

День морской авиации и день смайлика: что будем отмечать 17 июля?

16 июля 2024, 16:46
Фото: freepik.com
Завтра в мире — очередная порция праздников. Это ли не повод продумать план на день? В России 17 июля смогут отметить свой профессиональный праздник работники сразу нескольких сфер. Каких? Читайте в материале.

Праздники часто помогают нам отвлечься от рутины и ежедневных забот. Они напоминают о фактах из истории человечества, профессиях и, конечно же, о родных и близких.

Мировые праздники

День смайлика

Во всём мире завтра будет праздновать свой день смайлик. Эта графическая мордочка стала неотъемлемым атрибутом нашего общения в Сети. С помощью него или, как сейчас говорят, «эмоджи» можно передать массу чувств и эмоций. Это отсылает нас в первобытное прошлое, когда люди также общались посредством иконок, только на пещерных стенах.

Отправьте своему другу или коллеге любимый смайлик, поздравьте его с праздником.

День международного правосудия

Среди наших читателей есть юристы? Ликуйте: завтра вы сможете сообщить начальству о том, что у вас, вообще-то, праздник!

17 июля отмечают Всемирный день международного уголовного правосудия, или День международного правосудия. Праздник основали в честь принятия в этот день в 1998 году Римского статута.

О праздниках в России

День основания морской авиации ВМФ России

Завтра отмечают свой профессиональный праздник военные из морской авиации. Эту дату выбрали в ознаменование первой победы морских лётчиков в ходе Первой мировой войны. Именно это событие и положило начало истории морской авиации в стране.

Авиация ВМФ России занимается обнаружением и уничтожением противника, защитой группировок кораблей и объектов от воздушных атак, а также проведением воздушной разведки. Авиация ВМФ также участвует в минных работах, радиоэлектронной борьбе (РЭБ), воздушных перевозках и десантировании, поисково-спасательных операциях на море и других задачах.

Работа не из лёгких, зато какая благородная и мужественная. Давайте поздравим знакомых из этой немаловажной военной сферы.

День этнографа

Ещё одни специалисты, на чью долю завтра выпадает праздник — этнографы.

Дата 17 июля выбрана не случайно. Именно в этот день в 1904 году родился выдающийся советский учёный Сергей Токарев, который считается основателем советской этнографии.

Праздник этнографа в России отмечается не очень широко, но это не умаляет важности этой профессии. Этнографы играют ключевую роль в сохранении культурного наследия различных народов и помогают нам лучше понимать друг друга.

Православные праздники

Также, 17 июля является Днём памяти иконописца Андрея Рублёва. К сожалению, о его происхождении и истории жизни известно очень мало. Есть информация, что он происходил из семьи ремесленников и в юношестве принял монашеский постриг.

Андрей Рублёв занимался росписью Благовещенского собора в Москве и Успенского собора во Владимире. Он также руководил росписью Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря. Его самым известным произведением является икона «Троица».

В день Андрея Рублёва существовали древние поверья. Так, например, если шёл дождь, его называли «андреевским». А если погода была облачная, стоило ждать тепла.

Ещё на древней Руси пытались запомнить сны, привидевшиеся в ночь с 16 на 17 июля. Считалось, что они могли подсказать правильные советы. Так что запоминайте свои сны сегодня.

День змеи и день рисования на асфальте: какие праздники отмечают 16 июля?
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#Татьяна Вознюк#Общество#Праздник#Православие#День смайлика#День международного правосудия#Морская авиация#Этнограф#Андрей Рублёв
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