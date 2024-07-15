День змеи и день рисования на асфальте: какие праздники отмечают 16 июля?

Во всём мире завтра признаются в симпатии к змеям. Их численность на планете насчитывает около 3,5 тысячи видов, 600 из которых обладают ядовитыми железами. Однако, по данным Всемирной организации здравоохранения, опасными для человека считаются только 200 видов. Несмотря на это, змеи зачастую вызывают страх и тревогу у людей. В домашние питомцы такую зверюшку, конечно, берёт не каждый.