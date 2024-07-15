День змеи и день рисования на асфальте: какие праздники отмечают 16 июля?

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Среди названий праздников можно встретить самые неожиданные. К примеру, День рисования на асфальте — о таком, мы уверены, мало кто знает. Читайте и запоминайте, что и как можно отметить завтра.
Очевидно, что праздник с таким аппетитным названием создали, чтобы лишний раз побаловать себя любимыми и изысканными блюдами. Его отмечают во всём мире 16 июля. В этот день люди организовывают фестивали еды, ярмарки, кулинарные мастер-классы с целью отдать дань такой важной части жизни каждого — еде.
Она объединяет, дарит впечатления и делает добрее. Каждый может отметить этот день по-своему. Для кого-то будет привычнее съесть картофельное пюре с котлетой, кто-то предпочтёт бурито с халапеньо, а третьи захотят приготовить итальянскую пасту. Выбирайте, что ближе будет вам.
Во всём мире завтра признаются в симпатии к змеям. Их численность на планете насчитывает около 3,5 тысячи видов, 600 из которых обладают ядовитыми железами. Однако, по данным Всемирной организации здравоохранения, опасными для человека считаются только 200 видов. Несмотря на это, змеи зачастую вызывают страх и тревогу у людей. В домашние питомцы такую зверюшку, конечно, берёт не каждый.
В основе этого праздника лежит идея просвещения и признания змей важными существами в экосистеме.
Отпраздновать этот день можно посмотрев документальный фильм об этих пресмыкающихся.
Многие в детстве любили рисовать мелом на асфальте: выдумывать животных с мультяшными пропорциями, раскрашивать красивых принцесс в длинных платьях или чертить «классики». Этот праздник напоминает нам о детских годах, и за это его нельзя не любить!
Чтобы снова прочувствовать те ощущения, возьмите мелок и нарисуйте милую мордашку. А если у вас есть дети, зовите их на помощь.
В этот день в 1643 году был открыт остров Сахалин. Тогда корабль экспедиторов голландского мореплавателя-де Фриза подошёл к побережью Сахалина в северной части Анивского залива. Здесь путешественников дружелюбно встретил древнейший народ айнов, который в те времена населял Японские острова.
Острову дали такое название от производного реки Амур. По-монгольски река Амур называлась «Сахалян-улла», что в переводе означало Чёрная река.
16 июля православные отмечают День памяти святых мучеников Мокия и Марка или, как называют его в народе, Маков день.
История праздника рассказывает о святых мучениках Мокие и Марке, которые пожертвовали собой во имя веры.
В народе 16 июля называли Маковым днем, потому что в то время активно цвёл мак.
Крестьяне часто в этот день предвещали грозы, а также уделяли особое внимание поведению насекомых: если комары и мошки кружили в воздухе, это обещало хорошую погоду на ближайшую неделю. Проверите древнерусский лайфхак?