В ЦФО каждый третий ипотечный заёмщик хочет строить дом сам

По итогам первого полугодия клиенты банка оформили на загородную недвижимость (готовые дома и ИЖС) свыше 6,5 тысячи кредитов. Общая сумма сделок превысила 38 млрд рублей, треть из которой заёмщики получили на самостоятельное строительство домов. По сравнению с январем-июнем 2023 года число кредитов на ИЖС выросло более чем в 5 раз, а их объём — более чем на треть.