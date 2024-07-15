Работы на 66 млн от белгородского подрядчика вызвали вопросы у орловских силовиков

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Прокуратура Орловской области рассказала об уголовном деле по факту хищения 66 млн рублей в ходе реализации одного из национальных проектов. Подозревают в этом руководителя белгородского ООО «СБК-Групп», его силовики задержали спустя три дня после возбуждения уголовного дела.
Известно, что работы по нацпроекту проводили на Болховкином лугу в Орловской области. Сообщается, что белгородская компания выполнила работы с грубым нарушением требований нормативных документов и строительных норм, из-за чего теперь существует угроза обрушения грунта. При этом выполняемые работы подрядчик так и не завершил.
Фигуранта уже задержали.