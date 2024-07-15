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Published Сегодня, 07:22

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Updated Сегодня, 07:24

Орловские силовики задержали в Белгороде руководителя компании

Работы на 66 млн от белгородского подрядчика вызвали вопросы у орловских силовиков

15 июля 2024, 07:22
Фото: Изображение Midjourney

Орловские силовики задержали в Белгороде руководителя компании

Белгородская компания выполняла строительные работы в рамках нацпроекта в Орловской области, однако отнеслась к этому не со всей ответственностью: незавершённые работы оказались выполнены с грубыми нарушениями. Руководителя уже задержали, сообщили журналисты «Орелtimes».

Прокуратура Орловской области рассказала об уголовном деле по факту хищения 66 млн рублей в ходе реализации одного из национальных проектов. Подозревают в этом руководителя белгородского ООО «СБК-Групп», его силовики задержали спустя три дня после возбуждения уголовного дела.

Известно, что работы по нацпроекту проводили на Болховкином лугу в Орловской области. Сообщается, что белгородская компания выполнила работы с грубым нарушением требований нормативных документов и строительных норм, из-за чего теперь существует угроза обрушения грунта. При этом выполняемые работы подрядчик так и не завершил.

Фигуранта уже задержали.

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#Александра Склярова#Происшествия#Мошенничество#Уголовное дело#Задержание#Черноземье#Белгород#Орёл#Подрядчик
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