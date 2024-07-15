Работы на 66 млн от белгородского подрядчика вызвали вопросы у орловских силовиков

Известно, что работы по нацпроекту проводили на Болховкином лугу в Орловской области. Сообщается, что белгородская компания выполнила работы с грубым нарушением требований нормативных документов и строительных норм, из-за чего теперь существует угроза обрушения грунта. При этом выполняемые работы подрядчик так и не завершил.