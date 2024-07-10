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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Пенсионерка

Белгородская пенсионерка поверила лжеполицейскому и лишилась почти 7 млн рублей

10 июля 2024, 12:02
Фото: Изображение Midjourney
Пенсионерка

Белгородка перевела мошенникам около 7 млн рублей

Аферисты позвонили пожилой жительнице Белгорода и представились сотрудниками защитники правопорядка. Женщине рекомендовали как можно скорее перевести все свои накопления на «безопасный» счёт. Подробностями случившегося поделились в региональном УМВД.

Мошенники действовали по следующей схеме: под видом защитников правопорядка они позвонили 69-летней пенсионерке и сообщили о том, что якобы произошла утечка персональных данных. Злоумышленники убедили женщину, что её деньги находятся в опасности — их пытаются похитить. Единственным способом избежать этого был безопасный, по их словам, счёт сейфовой ячейки.

Рекомендации преступников белгородка выполнила. В карман к ним попали 6,8 млн рублей. На этом история не закончилась. Мошенники ещё раз связались с женщиной и рассказали, что возврат средств возможен, только если перевести на дополнительный счёт более 80 тысяч рублей. Тогда-то она и поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Личности преступников уточняются.

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