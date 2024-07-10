Белгородская пенсионерка поверила лжеполицейскому и лишилась почти 7 млн рублей

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Мошенники действовали по следующей схеме: под видом защитников правопорядка они позвонили 69-летней пенсионерке и сообщили о том, что якобы произошла утечка персональных данных. Злоумышленники убедили женщину, что её деньги находятся в опасности — их пытаются похитить. Единственным способом избежать этого был безопасный, по их словам, счёт сейфовой ячейки.
Рекомендации преступников белгородка выполнила. В карман к ним попали 6,8 млн рублей. На этом история не закончилась. Мошенники ещё раз связались с женщиной и рассказали, что возврат средств возможен, только если перевести на дополнительный счёт более 80 тысяч рублей. Тогда-то она и поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
Личности преступников уточняются.