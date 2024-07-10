Белгородская пенсионерка поверила лжеполицейскому и лишилась почти 7 млн рублей

Рекомендации преступников белгородка выполнила. В карман к ним попали 6,8 млн рублей. На этом история не закончилась. Мошенники ещё раз связались с женщиной и рассказали, что возврат средств возможен, только если перевести на дополнительный счёт более 80 тысяч рублей. Тогда-то она и поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.