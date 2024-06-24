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Чаще всего мошенники подделывают сайты инвестиций и популярных брендов

Чаще всего мошенники подделывают сайты инвестиций и популярных брендов

24 июня 2024, 10:21
Свыше 70% фишинговых ссылок в сети приходится сегодня на поддельные сайты компаний, сервисов инвестиций и известных брендов. Большой популярностью у мошенников также пользуется создание фейковых розыгрышей призов и конкурсов, показала совместная аналитика МегаФона и Яндекс Браузера.

Более 60% выявленных за полгода фишинговых ресурсов имитируют интерфейс популярных сервисов для инвестиций. Ещё 10% — это поддельные веб-сайты, маскирующиеся под известный бренд или компанию. При этом злоумышленники часто используют доменное имя, визуально схожее с настоящим адресом.

Остальные 30% фишинговых сайтов относятся к различным категориям. Специалисты часто обнаруживают сайты, имитирующие соцсети, и ресурсы с призывом проголосовать за родственника, фейковые сайты по продаже билетов в театры, кинотеатры и на прочие массовые мероприятия, а также поддельные ссылки под видом личного кабинета онлайн-банков и государственных порталов. Кроме того, мошенники нередко создают сайты по обмену криптовалюты и с несуществующими розыгрышами призов.

Аналитики отмечают, что одним из активных каналов распространения фишинговых ссылок являются рекламные баннеры на сайтах, электронные письма и мессенджеры, через которые мошенники устраивают спам-атаки.

«Фишинговые ссылки, имитирующие самые разные сервисы и сайты, создаются регулярно. Для максимальной безопасности мы рекомендуем пользователям не переходить по сомнительным ссылкам, использовать двухфакторную авторизацию для защиты своего аккаунта и в настройках мессенджера устанавливать дополнительный пин-код и пароль», — отмечает директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов МегаФона Сергей Хренов.
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#Алёна Мальцева#Инвестиции#Безопасность#Мошенники#Криптовалюта#Бренды#Фишинг
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