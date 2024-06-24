Чаще всего мошенники подделывают сайты инвестиций и популярных брендов

Остальные 30% фишинговых сайтов относятся к различным категориям. Специалисты часто обнаруживают сайты, имитирующие соцсети, и ресурсы с призывом проголосовать за родственника, фейковые сайты по продаже билетов в театры, кинотеатры и на прочие массовые мероприятия, а также поддельные ссылки под видом личного кабинета онлайн-банков и государственных порталов. Кроме того, мошенники нередко создают сайты по обмену криптовалюты и с несуществующими розыгрышами призов.