Чаще всего мошенники подделывают сайты инвестиций и популярных брендов

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Более 60% выявленных за полгода фишинговых ресурсов имитируют интерфейс популярных сервисов для инвестиций. Ещё 10% — это поддельные веб-сайты, маскирующиеся под известный бренд или компанию. При этом злоумышленники часто используют доменное имя, визуально схожее с настоящим адресом.
Остальные 30% фишинговых сайтов относятся к различным категориям. Специалисты часто обнаруживают сайты, имитирующие соцсети, и ресурсы с призывом проголосовать за родственника, фейковые сайты по продаже билетов в театры, кинотеатры и на прочие массовые мероприятия, а также поддельные ссылки под видом личного кабинета онлайн-банков и государственных порталов. Кроме того, мошенники нередко создают сайты по обмену криптовалюты и с несуществующими розыгрышами призов.
Аналитики отмечают, что одним из активных каналов распространения фишинговых ссылок являются рекламные баннеры на сайтах, электронные письма и мессенджеры, через которые мошенники устраивают спам-атаки.
«Фишинговые ссылки, имитирующие самые разные сервисы и сайты, создаются регулярно. Для максимальной безопасности мы рекомендуем пользователям не переходить по сомнительным ссылкам, использовать двухфакторную авторизацию для защиты своего аккаунта и в настройках мессенджера устанавливать дополнительный пин-код и пароль», — отмечает директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов МегаФона Сергей Хренов.