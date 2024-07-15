Банки переходят на отечественные системы хранения данных

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
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Updated Сегодня, 13:19
Например, ВТБ впервые внедряет российскую систему резервного копирования (СРК), которая в дальнейшем должна заменить применяемые зарубежные решения. Такие системы — одни из ключевых в ИТ-инфраструктуре любого банка. Они используются во всех основных элементах, включая пользовательские приложения, гарантируют сохранность информации и непрерывность работы IТ-систем. Ожидается, что к третьему кварталу 2024 доля российского ПО СРК в банке составит не менее 80%.
В рамках комплексного перехода на российские ИТ-системы в ВТБ идет миграция на систему резервного копирования (СРК). Этот проект стал продолжением плана поэтапного импортозамещения ИТ-инфраструктуры банка.
«При выборе решения перед нами стояла цель определить российскую систему резервного копирования, которая в наибольшей степени отвечала бы нашим функциональным задачам, включая требования информационной безопасности. Мы провели масштабное исследование имеющихся на рынке СРК, проанализировав некоторое количество решений, а также выполнили комплексное тестирование — все эти работы продолжались в течение года. До последнего времени в банке использовались две зарубежные СРК — Veeam Backup System и NetBackup. Первая уже выведена из эксплуатации. В дальнейшем мы намерены постепенно заменить и NetBackup», — отмечает Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ.
На первом этапе на российскую систему резервного копирования были переведены серверы под управлением ОС Astra Linux, на втором этапе переведены виртуальные машины на базе VMware, которые до этого использовали систему резервного копирования Veeam Backup System. После чего состоялся перевод почтовых серверов.
В ходе тестирования и внедрения новых релизов программного продукта, команда разработчика решения своевременно вносила изменения в работу СРК, адаптируя решение под задачи банка.
Результатом синергии стали более 5000 клиентов резервного копирования, с суточным объемом бэкапируемых данных до 1,5 Петабайт.
«Сейчас очень актуальна угроза потери данных: многие зарубежные вендоры ограничили российским пользователям поддержку и доступ к обновлениям, при этом спектр вредоносного ПО растет, и без оперативных исправлений появляются серьезные риски. Они могут быть связаны с обнаружением новых уязвимостей и векторов атак, способных нанести вред всем элементам IТ-инфраструктуры. В таких условиях особое значение приобретает роль систем резервного копирования и аварийного восстановления данных. Даже в случае успешной кибератаки или аварии правильно настроенная СРК позволяет быстро вернуть к работе IТ-систему и восстановить информацию. Лучший выход в сложившейся ситуации — использование российских технологий.», — комментирует Илья Сивцев, генеральный директор «Группы Астра».