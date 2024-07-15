Банки переходят на отечественные системы хранения данных

«При выборе решения перед нами стояла цель определить российскую систему резервного копирования, которая в наибольшей степени отвечала бы нашим функциональным задачам, включая требования информационной безопасности. Мы провели масштабное исследование имеющихся на рынке СРК, проанализировав некоторое количество решений, а также выполнили комплексное тестирование — все эти работы продолжались в течение года. До последнего времени в банке использовались две зарубежные СРК — Veeam Backup System и NetBackup. Первая уже выведена из эксплуатации. В дальнейшем мы намерены постепенно заменить и NetBackup», — отмечает Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ.