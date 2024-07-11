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Published Сегодня, 20:49

Modified Сегодня, 20:51

Updated Сегодня, 20:51

Врачи борются за жизни раненных в Шебекино детей

Врачи борются за жизни раненных в Шебекино детей

11 июля 2024, 20:49
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил»
Сейчас пятерым пострадавшим после сброса боеприпаса с беспилотника делают операции, сообщил министр здравоохранения Андрей Иконников.
Сюжет
ВСУ

«Делаем всё возможное, чтобы спасти детей, которых наши враги целенаправленно пытались убить. Сам только что из больницы, невозможно оправдать, когда дрон наводят на беззащитных детей.», — написал в посте министр. Пятеро детей находятся в операционных, двое из них — в тяжёлом состоянии.

С ними работают мультидисциплинарные бригады, включающие реаниматологов, травматологов, сосудистых и детских хирургов, медсестёр и анестезисток. По завершении операций состояние раненых обсудят с федеральными медицинскими центрами.

Напомним, вечером 11 июля с украинского беспилотника на компанию детей в Шебекино сбросили боеприпас. В результате взрыва ранены пятеро детей, двое из них получили тяжёлые ранения.

В Сети опубликовали кадры с места происшествия. О состоянии пострадавших детей рассказал врач, который оказывал им помощь на месте.

Врач, оказавший первую помощь раненым детям в Шебекино, рассказал о произошедшем
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