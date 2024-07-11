Врачи борются за жизни раненных в Шебекино детей

Posted Сегодня, 20:49
Published Сегодня, 20:49
Modified Сегодня, 20:51
Updated Сегодня, 20:51
«Делаем всё возможное, чтобы спасти детей, которых наши враги целенаправленно пытались убить. Сам только что из больницы, невозможно оправдать, когда дрон наводят на беззащитных детей.», — написал в посте министр. Пятеро детей находятся в операционных, двое из них — в тяжёлом состоянии.
С ними работают мультидисциплинарные бригады, включающие реаниматологов, травматологов, сосудистых и детских хирургов, медсестёр и анестезисток. По завершении операций состояние раненых обсудят с федеральными медицинскими центрами.
Напомним, вечером 11 июля с украинского беспилотника на компанию детей в Шебекино сбросили боеприпас. В результате взрыва ранены пятеро детей, двое из них получили тяжёлые ранения.
В Сети опубликовали кадры с места происшествия. О состоянии пострадавших детей рассказал врач, который оказывал им помощь на месте.