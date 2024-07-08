Белгородских участников СВО лишили одной из выплат. Почему, объяснили в минсоцзащиты

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Белгородка поинтересовалась, почему отменили социальную выплату для участников СВО. На вопрос ответила глава минсоцзащиты и труда региона.
Как отметила Елена Батанова, указанная мера социальной поддержки в размере минимальной оплаты труда была временной и исчерпала себя. Её ввели практически сразу после начала мобилизации с целью оказать материальную помощь жителям, которые не имеют постоянного источника дохода. Потом выплату распространили и на граждан, заключивших контракт с Минобороны.
Министр подчеркнула, что с 1 июля текущего года все действия меры поддержки были прекращены. Исключение составляют только те граждане, которые ещё не получили выплаты до начала июля.
Несмотря на это, в области действует широкий список других мер поддержки участников СВО и членов их семей. Напомним, что в июне Елена Батанова поделилась итоговой суммой, потраченной на региональные меры поддержки семей участников СВО и мирных жителей, которые пострадали от обстрелов ВСУ.