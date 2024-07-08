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Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

В Белгородской области отменили одну из выплат для участников СВО

Белгородских участников СВО лишили одной из выплат. Почему, объяснили в минсоцзащиты

8 июля 2024, 09:29
Фото: 1MI

В Белгородской области отменили одну из выплат для участников СВО

С вопросом о социальных выплатах участникам специальной военной операции обратилась местная жительница. Ей ответила министр социальной защиты населения и труда региона Елена Батанова.

Белгородка поинтересовалась, почему отменили социальную выплату для участников СВО. На вопрос ответила глава минсоцзащиты и труда региона.

Как отметила Елена Батанова, указанная мера социальной поддержки в размере минимальной оплаты труда была временной и исчерпала себя. Её ввели практически сразу после начала мобилизации с целью оказать материальную помощь жителям, которые не имеют постоянного источника дохода. Потом выплату распространили и на граждан, заключивших контракт с Минобороны.

Министр подчеркнула, что с 1 июля текущего года все действия меры поддержки были прекращены. Исключение составляют только те граждане, которые ещё не получили выплаты до начала июля.

Несмотря на это, в области действует широкий список других мер поддержки участников СВО и членов их семей. Напомним, что в июне Елена Батанова поделилась итоговой суммой, потраченной на региональные меры поддержки семей участников СВО и мирных жителей, которые пострадали от обстрелов ВСУ.

Стало известно, кто из белгородцев получит выплаты в 50 и 100 тысяч рублей
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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Елена батанова#Новости Белгорода#Социальные выплаты#Белгород#Мобилизация#Специальная военная операция#Меры поддержки
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