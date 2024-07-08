Белгородских участников СВО лишили одной из выплат. Почему, объяснили в минсоцзащиты

Как отметила Елена Батанова, указанная мера социальной поддержки в размере минимальной оплаты труда была временной и исчерпала себя. Её ввели практически сразу после начала мобилизации с целью оказать материальную помощь жителям, которые не имеют постоянного источника дохода. Потом выплату распространили и на граждан, заключивших контракт с Минобороны.