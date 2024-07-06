Дрон-камикадзе взорвался на дороге под Белгородом

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
На участке дороги Шебекино — Короча взорвался дрон-камикадзе. В результате у одного автомобиля повреждены фары и багажник.
В самом Шебекино осколки посекли ворота частного домовладения.
В селе Вознесеновка дроны-камикадзе атаковали два частных дома — один из них загорелся, у другого задымилась кровля. Повреждения получил находившийся рядом трактор. Также на поле начался пожар. Очаги возгорания на момант публикации уже ликвидированы.
Сегодня ВСУ атаковали три населённых пункта Краснояружского района. Пострадавших тоже нет, но есть разрушения. Один автомобиль сгорел полностью.