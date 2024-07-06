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Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Шебекинский горокруг в очередной раз попал под огонь ВСУ

Дрон-камикадзе взорвался на дороге под Белгородом

6 июля 2024, 12:27
Фото: bel.ru

Шебекинский горокруг в очередной раз попал под огонь ВСУ

Пострадавших нет, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Тем не менее, ряд разрушений зафиксировали в самом Шебекино и в Вознесеновке, а один дрон взорвался на дороге.
Сюжет
Пожар

На участке дороги Шебекино — Короча взорвался дрон-камикадзе. В результате у одного автомобиля повреждены фары и багажник.

В самом Шебекино осколки посекли ворота частного домовладения.

В селе Вознесеновка дроны-камикадзе атаковали два частных дома — один из них загорелся, у другого задымилась кровля. Повреждения получил находившийся рядом трактор. Также на поле начался пожар. Очаги возгорания на момант публикации уже ликвидированы.

Сегодня ВСУ атаковали три населённых пункта Краснояружского района. Пострадавших тоже нет, но есть разрушения. Один автомобиль сгорел полностью.

ВСУ атаковали ещё два села и один посёлок в Белгородской области: есть разрушения
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#Артем Черненко#Белгородская область#Пожар#Короча#Шебекино#Краснояружский район#Белгород#ВСУ#Вознесеновка#Разрушения#Дрон-камикадзе
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