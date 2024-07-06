Дрон-камикадзе взорвался на дороге под Белгородом

Шебекинский горокруг в очередной раз попал под огонь ВСУ

Пострадавших нет, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Тем не менее, ряд разрушений зафиксировали в самом Шебекино и в Вознесеновке, а один дрон взорвался на дороге.