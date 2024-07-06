За сутки ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области

По городу Шебекино, сёлам Зиборовка, Муром, хуторам Марьино, Мухин и Панков выпустили 22 боеприпаса в ходе четырёх обстрелов и шести БПЛА, четыре из которых были сбиты. Пострадали два мирных жителя. Мужчину с осколочными ранениями шеи, плеча и предплечья доставили в Шебекинскую ЦРБ бойцы территориальной самообороны. После оказанной медицинской помощи его отпустили домой на амбулаторное лечение.