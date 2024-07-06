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Posted Сегодня, 08:38

Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

За сутки ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области

За сутки ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области

6 июля 2024, 08:38
Фото: 1MI
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил статистику об ударах ВСУ по территории региона за минувшие сутки.

Белгородский район

Посёлки Малиновка, Октябрьский, села Петровка, Черемошное, Солнцевка и Щетиновка подверглись обстрелу: по ним выпустили пять боеприпасов, также совершены атаки с помощью девяти БПЛА. Система ПВО сбила пять из них. В результате атак повреждены два автомобиля и инфраструктурный объект связи.

Борисовский район

По селу Богун-Городок выпустили два БПЛА, один из которых сбили системы ПВО. Обошлось без последствий на земле.

Краснояружский район

По сёлам Вязовое, Демидовка и Староселье выпустили 26 снарядов в ходе трёх обстрелов. Обошлось без последствий.

Шебекинский городской округ

По городу Шебекино, сёлам Зиборовка, Муром, хуторам Марьино, Мухин и Панков выпустили 22 боеприпаса в ходе четырёх обстрелов и шести БПЛА, четыре из которых были сбиты. Пострадали два мирных жителя. Мужчину с осколочными ранениями шеи, плеча и предплечья доставили в Шебекинскую ЦРБ бойцы территориальной самообороны. После оказанной медицинской помощи его отпустили домой на амбулаторное лечение.

Ещё одному мужчине с ушибом кисти и ссадинами лица оказали амбулаторную помощь. Всего повреждения получили четыре квартиры в двух многоквартирных домах, 14 частных домовладений, две надворные постройки, пять автомобилей, социальный объект, здание производственного предприятия, инфраструктурный объект и линия электроснабжения.

Грайворонский городской округ

По селам Безымено, Гора-Подол, Дроновка, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая и Пороз выпустили 18 боеприпасов в ходе трёх обстрелов и осуществлены атаки десяти БПЛА, один из которых сбит системой ПВО. Повреждены четыре частных дома, три автомобиля и линия электропередачи.

Больше историй из жизни Грайворона сегодня читайте в цикле публикаций Бел.Ру. Кроме того, журналисты подготовили фоторепортаж из страдающего от обстрелов города. Изображения можно посмотреть в отдельной публикации.

Напомним, что позавчера в Белгородской области зат сутки насчитали десять обстрелов и 35 атак беспилотников. Есть пострадавшие и разрушения, четверо мирных жителей ранены. Повреждения получили и 12 машин.

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