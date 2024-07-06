ВСУ атаковали ещё два села и один посёлок в Белгородской области: есть разрушения

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
После обстрела села Демидовка на территории трёх частных домовладений обнаружили выбитые окна, разбитые стены, посеченные кровли и фасады жилых домов, а также частично разрушенные надворные постройки и заборы. Кроме того, в селе осколки задели два автомобиля.
В посёлке Прилесье сдетонировал FPV-дрон на парковке коммерческого объекта. В результате один автомобиль сгорел полностью, один получил повреждения.
Ещё один FPV-дрон взорвался возле частного домовладения в селе Теребрено. Осколками посекло крышу нежилого дома и забор.
Напомним, что ночью ВСУ атаковали Шебекино. Пострадал охранник одного из предприятий: у мужчины осколочные ранения шеи, плеча и предплечья. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую ЦРБ. Врачи осмотрели пострадавшего у и отпустили домой. Также в 11 частных домовладениях города выбиты окна, посечены фасады, кровли, надворные постройки и заборы.