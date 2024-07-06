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Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Краснояружский район Белгородской области попал под атаку ВСУ

ВСУ атаковали ещё два села и один посёлок в Белгородской области: есть разрушения

6 июля 2024, 11:52
Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Краснояружский район Белгородской области попал под атаку ВСУ

Три населённых пункта Краснояружского района атаковали ВСУ. Пострадавших нет, но есть разрушения, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
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Пожар

После обстрела села Демидовка на территории трёх частных домовладений обнаружили выбитые окна, разбитые стены, посеченные кровли и фасады жилых домов, а также частично разрушенные надворные постройки и заборы. Кроме того, в селе осколки задели два автомобиля.

В посёлке Прилесье сдетонировал FPV-дрон на парковке коммерческого объекта. В результате один автомобиль сгорел полностью, один получил повреждения.

Ещё один FPV-дрон взорвался возле частного домовладения в селе Теребрено. Осколками посекло крышу нежилого дома и забор.

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Напомним, что ночью ВСУ атаковали Шебекино. Пострадал охранник одного из предприятий: у мужчины осколочные ранения шеи, плеча и предплечья. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую ЦРБ. Врачи осмотрели пострадавшего у и отпустили домой. Также в 11 частных домовладениях города выбиты окна, посечены фасады, кровли, надворные постройки и заборы.

Охранник предприятия ранен после ночного обстрела Шебекино
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