ВСУ атаковали ещё два села и один посёлок в Белгородской области: есть разрушения

Напомним, что ночью ВСУ атаковали Шебекино. Пострадал охранник одного из предприятий: у мужчины осколочные ранения шеи, плеча и предплечья. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую ЦРБ. Врачи осмотрели пострадавшего у и отпустили домой. Также в 11 частных домовладениях города выбиты окна, посечены фасады, кровли, надворные постройки и заборы.