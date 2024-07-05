Объяснить ничего не смог: полиция нашла белгородца, мастурбировавшего в машине

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Полицейские нашли мужчину, который мастурбировал прямо за рулём автомобиля. Инцидент произошёл в Белгороде на этой неделе. В Сети ранее появилась запись произошедшего.
Как оказалось, героем ролика был 38-летний житель Прохоровского района. Как рассказали полицейские, мужчина не смог толком ничего объяснить.
Против жителя региона составили протокол за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Ему грозит либо штраф до 1 тыс. рублей, либо арест до 15 суток. С героем видео уже провели профилактическую беседу, чтобы подобное больше не повторилось, заверили в полиции.
Вместе с тем правоохранители просят откликнуться автора видео и очевидцев инцидента по телефону 8 999 421 03 50.
Историю опубликовали накануне в Telegram-канале «Белгород № 1». По словам горожанки, приславшей видео, произошло всё 2 июля в районе остановки «Стадион», а герой видео «выглядывал из авто и искусно подмигивал».