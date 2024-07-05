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Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

Полиция

Объяснить ничего не смог: полиция нашла белгородца, мастурбировавшего в машине

5 июля 2024, 09:14
Фото: 1MI
Полиция

Против мастурбировавшего в авто белгородца завели протокол за мелкое хулиганство

На действия мужчины пожаловалась белгородка, которая находилась в автобусе и видела происходившее в окно. Женщина сняла всё на камеру и опубликовала запись в Сети. Видео заметили и полицейские, которые уже нашли героя ролика. Подробности сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Сюжет
Автобус

Полицейские нашли мужчину, который мастурбировал прямо за рулём автомобиля. Инцидент произошёл в Белгороде на этой неделе. В Сети ранее появилась запись произошедшего.

Как оказалось, героем ролика был 38-летний житель Прохоровского района. Как рассказали полицейские, мужчина не смог толком ничего объяснить.

Против жителя региона составили протокол за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Ему грозит либо штраф до 1 тыс. рублей, либо арест до 15 суток. С героем видео уже провели профилактическую беседу, чтобы подобное больше не повторилось, заверили в полиции.

Вместе с тем правоохранители просят откликнуться автора видео и очевидцев инцидента по телефону 8 999 421 03 50.

Историю опубликовали накануне в Telegram-канале «Белгород № 1». По словам горожанки, приславшей видео, произошло всё 2 июля в районе остановки «Стадион», а герой видео «выглядывал из авто и искусно подмигивал».

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#Белгородская область#Происшествия#Автобус#Новости Белгорода#Нарочно не придумаешь#Белгород#Мелкое хулиганство
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