Объяснить ничего не смог: полиция нашла белгородца, мастурбировавшего в машине

Против мастурбировавшего в авто белгородца завели протокол за мелкое хулиганство

На действия мужчины пожаловалась белгородка, которая находилась в автобусе и видела происходившее в окно. Женщина сняла всё на камеру и опубликовала запись в Сети. Видео заметили и полицейские, которые уже нашли героя ролика. Подробности сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

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