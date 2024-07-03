Эксперты назвали самые перспективные инвестиционные активы в третьем квартале

«Привлекательными для вложений остаются фонды денежного рынка, которые защищают от волатильности и дают хорошую доходность при высокой ключевой ставке. В портфеле также оптимально держать ОФЗ с плавающими купонами. В период жесткой монетарной политики они подстраиваются к текущим ставкам и устойчивы в цене. Кроме того, мы ждем стабилизацию доходностей „замещающих“ облигаций на фоне адаптации участников рынка к текущему курсу рубля и завершения „замещений“. Также на привлекательных уровнях находятся доходности наиболее ликвидных долговых инструментов в юанях», — отметил инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Корнилов.