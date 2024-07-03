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Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Эксперты назвали самые перспективные инвестиционные активы в третьем квартале

Эксперты назвали самые перспективные инвестиционные активы в третьем квартале

3 июля 2024, 10:16
Фото: 1MI
Фонды денежного рынка, облигации с плавающим купоном и акции внутренне-ориентированных секторов наиболее интересны для вложений в третьем квартале.

Также сейчас подходящий момент для валютной диверсификации — доходности по валютным облигациям выросли, а рубль укрепился. Об этом рассказали аналитики брокера «ВТБ Мои Инвестиции» в ходе презентации инвестиционной стратегии на третий квартал 2024 года.

«Привлекательными для вложений остаются фонды денежного рынка, которые защищают от волатильности и дают хорошую доходность при высокой ключевой ставке. В портфеле также оптимально держать ОФЗ с плавающими купонами. В период жесткой монетарной политики они подстраиваются к текущим ставкам и устойчивы в цене. Кроме того, мы ждем стабилизацию доходностей „замещающих“ облигаций на фоне адаптации участников рынка к текущему курсу рубля и завершения „замещений“. Также на привлекательных уровнях находятся доходности наиболее ликвидных долговых инструментов в юанях», — отметил инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Корнилов.

Аналитики прогнозируют совокупную доходность Индекса Мосбиржи на горизонте 12 месяцев на уровне 12%, Индекс может достичь 3239 пунктов при снижении ключевой ставки до 15,5% в течение года. Ожидаемая дивидендная доходность оценивается в 8,7%.

Интерес в III квартале по-прежнему представляют российские акции компаний из таких секторов как потребительский, финансовый и IT. Так, в 2023–2025 гг. ожидаемая чистая прибыль потребительского и финансового секторов будет выше, чем у Индекса Мосбиржи: +17,5% и +11% соответственно. Темпы роста прибыли IT-сектора еще выше — примерно 55%. Аналитики по-прежнему делают акцент на акциях средней и малой капитализации, доходность которых опережает рынок.

Основные макроэкономические показатели в стратегии:

• ВВП +3,3% г/г в 2024 г;

• средняя цена нефти Urals ≈ 69 долл./барр. в 2024 г;

• ключевая ставка –17% до конца 2024 г;

• золото — 2 270 долл./унц. на конец 2024 г;

• курс доллара к рублю: 93,3 руб. (на конец 2024 г);

• курс юаня к рублю: 12,8 руб. (на конец 2024 г);

• инфляция ≈ 7,0% на конец 2024 г.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Инвестиции#Инфляция#Золото#Белгород#Доходность#Макроэкономические показатели#Фонды денежного рынка
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