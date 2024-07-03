Билетов нет, гостиницы загружены: что происходит с отдыхом на Черноморском побережье

В этот летний сезон россиянам, решившим отправиться к морю, придётся изменить свои обычные привычки. Обычно люди выбирают, куда поехать, за 20–25 дней до отъезда. Если же планируете поездку в августе в Крым или на Кавказ, то билеты нужно бронировать сейчас. На июль свободных мест в поездах нет ни в купе, ни в плацкартном вагоне.