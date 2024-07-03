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Published Сегодня, 10:44

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Море

Билетов нет, гостиницы загружены: что происходит с отдыхом на Черноморском побережье

3 июля 2024, 10:44
Фото: 1MI
Море
Туристический сезон на Чёрном море и на Кавказе превзошёл результаты двух предыдущих лет. Почему люди не могут найти билеты на юг и сколько стоит отдых в гостиницах, выяснили «Новые известия».
Сюжет
Туризм

На территории Чёрного моря наблюдается большой поток туристов. Каждый день длинная очередь на Крымском мосту достигает 1000 машин. Билеты на поезда распроданы до августа.

Россияне начали избегать поездок на Крым и на Кавказ не из-за опасений, связанных с украинскими дронами, а из-за нежелания провести несколько дней в жаркой машине на подъезде к Крыму, а также из-за высоких цен на проживание как на полуострове, так и на курортах Кавказа у Чёрного моря.

В этот летний сезон россиянам, решившим отправиться к морю, придётся изменить свои обычные привычки. Обычно люди выбирают, куда поехать, за 20–25 дней до отъезда. Если же планируете поездку в августе в Крым или на Кавказ, то билеты нужно бронировать сейчас. На июль свободных мест в поездах нет ни в купе, ни в плацкартном вагоне.

Билетов нет ни до Керчи, ни до Евпатории, ни до Севастополя. Турагентства говорят, что, чтобы удовлетворить спрос в этом году, количество вагонов нужно увеличить в два-три раза.

Туристический бум охватил не только Крым, но и курорты на Черноморском побережье Кавказа. Например, в Анапе к июню 2023 года число туристов увеличилось на 20%. Однако авиасообщения там нет ни в Анапу, ни даже в Краснодар. Поэтому единственный вариант — это поезд или автомобиль.

Из-за дороговизны и нехватки мест в поездах люди пересаживаются в свои машины. Добраться до места отдыха всё-таки можно, но сколько времени придётся провести в жаркой машине на подъезде к Крымскому мосту, никто не знает.

Очередь в последнюю неделю насчитывает сотни машин. Рекорд за неделю — очередь из тысячи автомобилей. Местные власти предупреждают, что придётся ждать долго, по крайней мере, три-четыре часа, но это не точно. Настроение у ожидающих соответствующее. Особенно раздражает людей, если объявляют воздушную тревогу, а тех, кто находится на досмотре, отправляют в конец очереди.

Этот сезон радует всех, кто работает в сфере туризма. Те, кто планировал поездку в Анапу, Сочи или Симферополь, уже забронировали гостиницы и санатории.

Сейчас гостиницы на Черноморском побережье заполнены на 85-90%, через две недели загрузка достигнет 100%. В Крыму в июне в среднем занятость достигала 80%, что для первого месяца лета является хорошим результатом.

Например, отдых в трёхзвёздочном отеле в Сочи на троих на десять дней обойдется в 190 тысяч без учета питания и развлечений. Для сравнения: турецкие курорты предлагают недельный отдых для двоих в пятизвёздочном отеле в Аланье по системе «всё включено» за 159 тысяч рублей с перелётом.

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#Общество#Туризм#Отдых#Курорт
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