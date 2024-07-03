Билетов нет, гостиницы загружены: что происходит с отдыхом на Черноморском побережье

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
На территории Чёрного моря наблюдается большой поток туристов. Каждый день длинная очередь на Крымском мосту достигает 1000 машин. Билеты на поезда распроданы до августа.
Россияне начали избегать поездок на Крым и на Кавказ не из-за опасений, связанных с украинскими дронами, а из-за нежелания провести несколько дней в жаркой машине на подъезде к Крыму, а также из-за высоких цен на проживание как на полуострове, так и на курортах Кавказа у Чёрного моря.
В этот летний сезон россиянам, решившим отправиться к морю, придётся изменить свои обычные привычки. Обычно люди выбирают, куда поехать, за 20–25 дней до отъезда. Если же планируете поездку в августе в Крым или на Кавказ, то билеты нужно бронировать сейчас. На июль свободных мест в поездах нет ни в купе, ни в плацкартном вагоне.
Билетов нет ни до Керчи, ни до Евпатории, ни до Севастополя. Турагентства говорят, что, чтобы удовлетворить спрос в этом году, количество вагонов нужно увеличить в два-три раза.
Туристический бум охватил не только Крым, но и курорты на Черноморском побережье Кавказа. Например, в Анапе к июню 2023 года число туристов увеличилось на 20%. Однако авиасообщения там нет ни в Анапу, ни даже в Краснодар. Поэтому единственный вариант — это поезд или автомобиль.
Из-за дороговизны и нехватки мест в поездах люди пересаживаются в свои машины. Добраться до места отдыха всё-таки можно, но сколько времени придётся провести в жаркой машине на подъезде к Крымскому мосту, никто не знает.
Очередь в последнюю неделю насчитывает сотни машин. Рекорд за неделю — очередь из тысячи автомобилей. Местные власти предупреждают, что придётся ждать долго, по крайней мере, три-четыре часа, но это не точно. Настроение у ожидающих соответствующее. Особенно раздражает людей, если объявляют воздушную тревогу, а тех, кто находится на досмотре, отправляют в конец очереди.
Этот сезон радует всех, кто работает в сфере туризма. Те, кто планировал поездку в Анапу, Сочи или Симферополь, уже забронировали гостиницы и санатории.
Сейчас гостиницы на Черноморском побережье заполнены на 85-90%, через две недели загрузка достигнет 100%. В Крыму в июне в среднем занятость достигала 80%, что для первого месяца лета является хорошим результатом.
Например, отдых в трёхзвёздочном отеле в Сочи на троих на десять дней обойдется в 190 тысяч без учета питания и развлечений. Для сравнения: турецкие курорты предлагают недельный отдых для двоих в пятизвёздочном отеле в Аланье по системе «всё включено» за 159 тысяч рублей с перелётом.