Жители Крыма предложили пострадавшей на Крымском мосту белгородке пожить у моря

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время вечернего прямого эфира зачитал сообщение от одной из жительниц Крыма. Женщина предложила юной белгородке, пострадавшей при атаке на Крымский мост, отдохнуть в их апартаментах у моря.