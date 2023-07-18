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Жители Крыма предложили пострадавшей на Крымском мосту белгородке пожить у моря

18 июля 2023, 17:08
Фото: 1MI
Неравнодушная жительница Евпатории предложила осиротевшей Ангелине и её родственникам свои апартаменты на берегу моря. Предложение жительницы Вячеслав Гладков зачитал в ходе вечернего прямого эфира.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время вечернего прямого эфира зачитал сообщение от одной из жительниц Крыма. Женщина предложила юной белгородке, пострадавшей при атаке на Крымский мост, отдохнуть в их апартаментах у моря.

Неравнодушная жительница Евпатории рассказала, что произошедшее потрясло её до глубины души, поэтому она решила предложить Ангелине и её родственникам отдохнуть на берегу моря.

Глава региона оценил такую инициативу и сообщил, что семье девочки озвучат это предложение: если они захотят отправиться на отдых, то им дадут контакты жительницы Крыма.

Спасибо Вам большое, вся страна была потрясена. Девочка сейчас находится в больнице. Мы окажем ей всю необходимую помощь: и поручение президента было, и мы сами понимаем, насколько ей непросто. После окончания лечения отправим её в один из санаториев. Если они захотят в Крым, то направим к Вам, либо в наш санаторий «Бригантина Белогорья». С этим точно проблем не будет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Крымский мост#Пострадавшая#Отдых на море#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Крым
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