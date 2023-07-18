Жители Крыма предложили пострадавшей на Крымском мосту белгородке пожить у моря

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время вечернего прямого эфира зачитал сообщение от одной из жительниц Крыма. Женщина предложила юной белгородке, пострадавшей при атаке на Крымский мост, отдохнуть в их апартаментах у моря.
Неравнодушная жительница Евпатории рассказала, что произошедшее потрясло её до глубины души, поэтому она решила предложить Ангелине и её родственникам отдохнуть на берегу моря.
Глава региона оценил такую инициативу и сообщил, что семье девочки озвучат это предложение: если они захотят отправиться на отдых, то им дадут контакты жительницы Крыма.
Спасибо Вам большое, вся страна была потрясена. Девочка сейчас находится в больнице. Мы окажем ей всю необходимую помощь: и поручение президента было, и мы сами понимаем, насколько ей непросто. После окончания лечения отправим её в один из санаториев. Если они захотят в Крым, то направим к Вам, либо в наш санаторий «Бригантина Белогорья». С этим точно проблем не будет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области