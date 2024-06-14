В мэрии Белгорода ответили, из-за чего появилось «море» в центре города

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Днём 14 июня в Сети опубликовали фотографии «моря», появившегося на улице Гостёнской. В Telegram-канале «Электромир Максимова» уточнили, что на месте вздулся асфальт, а разлетевшиеся камни повредили машину.
В мэрии ответили, что произошёл порыв водоснабжения. Повреждение обнаружили в результате гидроиспытаний теплосетей. Такие обязательные проверки проводятся летом — до начала нового отопительного сезона. Теплосети проверяют на плотность и прочность.
Гидроиспытания продолжатся, поэтому белгородцев просят не оставлять машины на люках и рядом с ними. В контуре Белгородской ТЭЦ проверки продлятся до 17 июня.
Напомним, что ещё один порыв водоснабжения произошёл накануне на улице Князя Трубецкого.