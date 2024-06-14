В мэрии Белгорода ответили, из-за чего появилось «море» в центре города

В центре Белгорода произошёл порыв водоснабжения

Воду заметили во дворе на улице Гостёнской. В мэрии со ссылкой на «Квадру» объяснили, что произошёл порыв водоснабжения. Гидроиспытания в городе продолжатся, поэтому белгородцев просят не оставлять машины на люках и рядом с ними.