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Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Порыв во дворе на улице Гостёнской в Белгороде

В мэрии Белгорода ответили, из-за чего появилось «море» в центре города

14 июня 2024, 12:16
Фото: «Жесть Белгород»
Порыв во дворе на улице Гостёнской в Белгороде

В центре Белгорода произошёл порыв водоснабжения

Воду заметили во дворе на улице Гостёнской. В мэрии со ссылкой на «Квадру» объяснили, что произошёл порыв водоснабжения. Гидроиспытания в городе продолжатся, поэтому белгородцев просят не оставлять машины на люках и рядом с ними.

Днём 14 июня в Сети опубликовали фотографии «моря», появившегося на улице Гостёнской. В Telegram-канале «Электромир Максимова» уточнили, что на месте вздулся асфальт, а разлетевшиеся камни повредили машину.

В мэрии ответили, что произошёл порыв водоснабжения. Повреждение обнаружили в результате гидроиспытаний теплосетей. Такие обязательные проверки проводятся летом — до начала нового отопительного сезона. Теплосети проверяют на плотность и прочность.

Гидроиспытания продолжатся, поэтому белгородцев просят не оставлять машины на люках и рядом с ними. В контуре Белгородской ТЭЦ проверки продлятся до 17 июня.

Напомним, что ещё один порыв водоснабжения произошёл накануне на улице Князя Трубецкого.

Порыв во дворе на улице Гостёнской в БелгородеПорыв во дворе на улице Гостёнской в Белгороде
Пострадавшая от порыва машинаПострадавшая от порыва машина
Порыв во дворе на улице Гостёнской в Белгороде
Фото: «Жесть Белгород»
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