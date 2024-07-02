Подведены итоги первого в России архитектурного хакатона

В рамках хакатона участники попробовали свои силы в задачах, над которыми ежедневно работают ИТ-архитекторы. Участвовать можно было самостоятельно или командой. Необходимо было выбрать один из трех уровней — простой, средний или сложный. На подготовку и загрузку решения было отведено 24 часа. В финал вышло 24 команды, которые затем представили жюри свои решения в формате питчей. По итогам презентации проектов жюри выбрало 9 команд-победителей, по 3 в каждой категории. Они разделили призовой фонд хакатона в размере 1 200 000 рублей: 170 тыс. рублей за первое место, 130 тыс. рублей за второе и 100 тыс. рублей за третье место.