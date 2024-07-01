Картошка за 25 рублей и черешня от 270: что и за сколько продавали на ярмарке

На возобновившейся ярмарке в Белгороде продали 4,4 тонны продукции

В этот раз ярмарку провели на минус первом этаже в «Мега Гринне». Всего за день белгородцы купили 4,4 тонны продукции. Что приобретали чаще всего и сколько это стоило, рассказали в пресс-службе мэрии.

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