Картошка за 25 рублей и черешня от 270: что и за сколько продавали на ярмарке

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
В Белгороде за день на фермерской ярмарке продали 4,4 тонны продукции. Чаще всего белгородцы покупали овощи с фруктами (2,6 тонны) и мясные продукты (1,2 тонны).
По информации мэрии, стоимость картофеля на ярмарке начиналась от 25 рублей за килограмм, капусты — от 50 рублей за килограмм, томатов — от 70 рублей, моркови — от 80 рублей, огурцов — от 85.
Абрикосы и черешня стоили от 130 и от 270 рублей за килограмм соответственно. Стоимость куриных яиц и масла подсолнечного стартовала от 60 рублей и 150 рублей.
Всего ярмарку в минувшую субботу, 29 июня, посетили около 3 тысяч человек, заявили в мэрии. В этот раз она прошла на минус первом этаже «Мега Гринна».
Раньше ярмарку проводили на улице Королёва — в районе «Линии». Из-за этого каждую субботу перекрывали часть улицы, что вызывало неоднозначную реакцию у водителей и пассажиров общественного транспорта (автобусам приходилось менять маршруты).
Проведение ярмарок в Белгороде поставили на паузу с января, когда усилились обстрелы города.