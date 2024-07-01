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Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Ярмарка в Белгороде

Картошка за 25 рублей и черешня от 270: что и за сколько продавали на ярмарке

1 июля 2024, 13:50
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Ярмарка в Белгороде

На возобновившейся ярмарке в Белгороде продали 4,4 тонны продукции

В этот раз ярмарку провели на минус первом этаже в «Мега Гринне». Всего за день белгородцы купили 4,4 тонны продукции. Что приобретали чаще всего и сколько это стоило, рассказали в пресс-службе мэрии.

В Белгороде за день на фермерской ярмарке продали 4,4 тонны продукции. Чаще всего белгородцы покупали овощи с фруктами (2,6 тонны) и мясные продукты (1,2 тонны).

По информации мэрии, стоимость картофеля на ярмарке начиналась от 25 рублей за килограмм, капусты — от 50 рублей за килограмм, томатов — от 70 рублей, моркови — от 80 рублей, огурцов — от 85.

Абрикосы и черешня стоили от 130 и от 270 рублей за килограмм соответственно. Стоимость куриных яиц и масла подсолнечного стартовала от 60 рублей и 150 рублей.

Всего ярмарку в минувшую субботу, 29 июня, посетили около 3 тысяч человек, заявили в мэрии. В этот раз она прошла на минус первом этаже «Мега Гринна».

Раньше ярмарку проводили на улице Королёва — в районе «Линии». Из-за этого каждую субботу перекрывали часть улицы, что вызывало неоднозначную реакцию у водителей и пассажиров общественного транспорта (автобусам приходилось менять маршруты).

Проведение ярмарок в Белгороде поставили на паузу с января, когда усилились обстрелы города.

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#Инна Рогова#Город#Белгородская область#Ярмарка#Новости Белгорода#Белгород
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