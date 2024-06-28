bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:01

Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

Ярмарка

В Белгороде вновь заработает сельскохозяйственная ярмарка, но не на рынке

28 июня 2024, 07:01
Фото: 1MI
Ярмарка

Ярмарки вновь проведут в Белгороде

Ярмарка откроется уже в эту субботу, 29 июня. Продукты по низким ценам можно будет приобрести на парковке «Мега Гринна», сообщили в городской администрации.

В ближайшую субботу в Белгороде состоится сезонная сельскохозяйственная ярмарка. Она пройдёт на территории крытой автомобильной стоянки на минус первом этаже торгового центра «Мега Гринн», куда можно будет заехать с улицы Привольной.

Посетителям предложат купить продукты от местных фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств по низким ценам.

Ярмарка будет работать с 09:00 до 16:00.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что по всему региону вновь начнут работать сельскохозяйственные ярмарки, где белгородцы смогут купить местные продукты по низким ценам. Ассортимент и цены контролирует минсельхоз.

А в приграничье будут? Белгородские власти обсудили порядок работы сезонных ярмарок
Узнать подробнее
Читайте также:
Пройдут ли летом и осенью ярмарки в Белгородской области? Ответ правительстваСГОК поучаствовал в ярмарке вакансий и Дне карьерыБолее тысячи эвакуированных белгородцев находятся в ПВР
#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Ярмарка#Новости Белгорода#Белгород#Сельскохозяйственная продукция
Подпишитесь
Гладков рассказал о последствиях ночного массированного обстрела Белгородской области
Сегодня, 07:47
«Европа» в «Сити Молле» в Белгороде закрывается? Что известно на данный момент
Сегодня, 07:18
Жителям белгородского приграничья раздадут огнетушители
Сегодня, 06:48
Суд заочно арестовал националиста, участвовавшего в нападении на Белгородскую область
Сегодня, 06:34
Белгородская область привезла новые технологии со Всероссийского дня поля
Вчера, 13:13