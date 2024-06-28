В Белгороде вновь заработает сельскохозяйственная ярмарка, но не на рынке

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
В ближайшую субботу в Белгороде состоится сезонная сельскохозяйственная ярмарка. Она пройдёт на территории крытой автомобильной стоянки на минус первом этаже торгового центра «Мега Гринн», куда можно будет заехать с улицы Привольной.
Посетителям предложат купить продукты от местных фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств по низким ценам.
Ярмарка будет работать с 09:00 до 16:00.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что по всему региону вновь начнут работать сельскохозяйственные ярмарки, где белгородцы смогут купить местные продукты по низким ценам. Ассортимент и цены контролирует минсельхоз.