Каждый второй россиянин собирается купить квартиру

Почти половина (46%) опрошенных из числа тех, кто уже копит (25%) или собирается копить на новую недвижимость (61%), планируют откладывать ежемесячно на покупку жилья по 10-30 тысяч рублей, 37% — менее 10 тысяч рублей, а 17% — по 30-50 тысяч рублей. Накопить нужную сумму 43% респондентов рассчитывают за 5-10 лет, треть (32%) — за 1-2 года, каждый пятый — за 3-5 лет. Еще 5% считают, что им понадобится не менее 10 лет, чтобы собрать необходимую сумму на покупку квартиры.