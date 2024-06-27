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Published Сегодня, 17:21

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В сёлах Белгородской области до конца года установят 46 вышек сотовой связи

В сёлах Белгородской области до конца года установят 46 вышек сотовой связи

27 июня 2024, 17:21
Фото: Изображение Midjourney
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он также отметил, что главная проблема — повреждение вышек сотовой связи от обстрелов ВСУ.

По данным губернатора, с начала текущего года в сёлах Белгородской области установили уже 30 вышек сотовой связи в 10 муниципалитетах. Почти 7000 человек почувствовали улучшение связи.

Новые базовые станции связи появились:

  • Алексеевский округ: с. Воробьево, с. Жуково, х. Сидоркин.
  • Валуйский округ: с. Тулянка.
  • Вейделевский район: х. Попасный.
  • Губкинский округ: п. Казацкая Степь, с. Дальняя Ливенка, с. Новоселовка, с. Огиблянка, с. Телешовка, с. Юрьевка.
  • Ивнянский район: с. Березовка, с. Новый Поселок.
  • Корочанский район: с. Проходное.
  • Краснояружский район: с. Сергиевка, с. Богдановка, с. Косицыно, с. Леоновка, х. Погромец, с. Оскольское, с. Подвислое
  • Прохоровский район: с. Казачье, с. Кондровка, с. Кривые Балки, с. Масловка, с. Правороть, с. Сагайдачное, х.Мироновка.
  • Ровеньский район: с. Всесвятка.
  • Яковлевский округ: с. Вислое.

Гладков добавил, что до конца года в сёлах региона установят ещё 46 сотовых вышек, в том числе в Валуйском, Грайворонском, Шебекинском округах и Белгородском районе.

Главная проблема — повреждение вышек сотовой связи от ВСУ. Стараемся максимально быстро ремонтировать. Работу по строительству новых вышек сотовой связи продолжим и в следующем году.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Вышки сотовой связи#Обстрелы ВСУ#Улучшение связи#Строительство вышек
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