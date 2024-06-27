В сёлах Белгородской области до конца года установят 46 вышек сотовой связи

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
По данным губернатора, с начала текущего года в сёлах Белгородской области установили уже 30 вышек сотовой связи в 10 муниципалитетах. Почти 7000 человек почувствовали улучшение связи.
Новые базовые станции связи появились:
Гладков добавил, что до конца года в сёлах региона установят ещё 46 сотовых вышек, в том числе в Валуйском, Грайворонском, Шебекинском округах и Белгородском районе.
Главная проблема — повреждение вышек сотовой связи от ВСУ. Стараемся максимально быстро ремонтировать. Работу по строительству новых вышек сотовой связи продолжим и в следующем году.
Вячеслав Гладков