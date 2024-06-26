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Старооскольская компания потребовала с «Цемроса» 23 млн рублей

Старооскольская компания потребовала с «Цемроса» 23 млн рублей

26 июня 2024, 08:42
Фото: 1MI
В катротеке судебных дел Арбитражного суда появилось решение о взыскании почти 7 млн рублей с АО «Цемрос» в пользу компании из Старого Оскола ООО «Промсервис».

Арбитражный суд города Москвы постановил взыскать с АО «Цемрос» в пользу старооскольского ООО «Промсервис» 23 млн рублей.

ООО «Промсервис» занимается торговлей строительными материалами и перевозок грузов.

«Промсервис» обратился в Арбитражный суд с целью взыскать с «Цемроса» долг в размере 23 млн рублей. Суд сумму уменьшил: 4,5 млн рублей — основной долг, 2,1 млн рублей — проценты и 140 тысяч рублей госпошлины. А также проценты, начисляемые с 4 июня до уплаты долга по ключевой ставке центрального банка от суммы основного долга. Причины судебного разбирательства в документах арбитража не указаны.

«Цемрос» может обжаловать решение в течение месяца.

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#Алёна Мальцева#Общество#Старый Оскол#Долг#Москва#Арбитражный суд#Госпошлина#Проценты#Белгородский бизнес#Цемрос
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