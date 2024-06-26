Старооскольская компания потребовала с «Цемроса» 23 млн рублей

«Промсервис» обратился в Арбитражный суд с целью взыскать с «Цемроса» долг в размере 23 млн рублей. Суд сумму уменьшил: 4,5 млн рублей — основной долг, 2,1 млн рублей — проценты и 140 тысяч рублей госпошлины. А также проценты, начисляемые с 4 июня до уплаты долга по ключевой ставке центрального банка от суммы основного долга. Причины судебного разбирательства в документах арбитража не указаны.