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Цемрос, киприоты, швейцарцы: кому принадлежит белгородский цемзавод?

Цемрос, киприоты, швейцарцы: кому принадлежит белгородский цемзавод?

25 июня 2024, 07:35
Фото: 1MI
По итогам 2023 года ЗАО «Белгородский цемент» отчиталось о выручке на 2,7 млрд рублей. Головной компанией цемзавода является при этом АО «Цемрос», принадлежащее фирме из Швейцарии.

Согласно данным СПАРК «Интерфакс», по итогам 2023 года цемзаводу удалось заработать чистой прибылью 184,9 млн рублей. Сумма чистых активов при этом достигла 1,46 млрд рублей. И это несмотря на мощный коррупционный скандал, связанный с дачей взятки бывшим гендиректором предприятия Эдуардом Андросовым. Напомним, что экс-депутата горсовета осудили на шесть лет условно.

Сейчас по документам руководителем предприятия является Вадим Шаблицкий, ранее занимавший должность директора по производству. О том, что гендиректором может стать именно Шаблицкий, редакции Бел.Ру стало известно 6 декабря прошлого года.

Стоит отметить, что принадлежит цемзавод зарегистрированной в Москве компании «Цемрос». Её директор — Вячеслав Шматов. Данных о финансовых показателях в открытых источниках нет.

При этом 99,8% пакета «Цемроса» владела по состоянию на 2021 год швейцарская фирма EUROCEMENT Holding AG. В Сети указывают, что председателем совета директоров компании является российско-греческий бизнесмен Филарет Гальчев. В состав «Евроцемента» входят 16 цементных заводов из России, Украины и Узбекистана.

0,02% уставного капитала «Цемроса» принадлежат офшорной фирме из Кипра GFI INVESTMENTS LIMITED. Более актуальных данных о составе владельцев в открытом доступе нет.

Ранее Бел.Ру подготовило спецпроект «Инопредприниматели»: в нём мы рассказывали о фирмах на территории Белгородской области, чьи головные компании находятся за рубежом и чьи директора являются иностранными гражданами.

Приговор директору цемзавода Эдуарду Андросову озвучили в белгородском суде
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