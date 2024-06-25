Цемрос, киприоты, швейцарцы: кому принадлежит белгородский цемзавод?

Согласно данным СПАРК «Интерфакс», по итогам 2023 года цемзаводу удалось заработать чистой прибылью 184,9 млн рублей. Сумма чистых активов при этом достигла 1,46 млрд рублей. И это несмотря на мощный коррупционный скандал, связанный с дачей взятки бывшим гендиректором предприятия Эдуардом Андросовым. Напомним, что экс-депутата горсовета осудили на шесть лет условно.