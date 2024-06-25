Цемрос, киприоты, швейцарцы: кому принадлежит белгородский цемзавод?

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Согласно данным СПАРК «Интерфакс», по итогам 2023 года цемзаводу удалось заработать чистой прибылью 184,9 млн рублей. Сумма чистых активов при этом достигла 1,46 млрд рублей. И это несмотря на мощный коррупционный скандал, связанный с дачей взятки бывшим гендиректором предприятия Эдуардом Андросовым. Напомним, что экс-депутата горсовета осудили на шесть лет условно.
Сейчас по документам руководителем предприятия является Вадим Шаблицкий, ранее занимавший должность директора по производству. О том, что гендиректором может стать именно Шаблицкий, редакции Бел.Ру стало известно 6 декабря прошлого года.
Стоит отметить, что принадлежит цемзавод зарегистрированной в Москве компании «Цемрос». Её директор — Вячеслав Шматов. Данных о финансовых показателях в открытых источниках нет.
При этом 99,8% пакета «Цемроса» владела по состоянию на 2021 год швейцарская фирма EUROCEMENT Holding AG. В Сети указывают, что председателем совета директоров компании является российско-греческий бизнесмен Филарет Гальчев. В состав «Евроцемента» входят 16 цементных заводов из России, Украины и Узбекистана.
0,02% уставного капитала «Цемроса» принадлежат офшорной фирме из Кипра GFI INVESTMENTS LIMITED. Более актуальных данных о составе владельцев в открытом доступе нет.
Ранее Бел.Ру подготовило спецпроект «Инопредприниматели»: в нём мы рассказывали о фирмах на территории Белгородской области, чьи головные компании находятся за рубежом и чьи директора являются иностранными гражданами.