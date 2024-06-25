Белгородэнергосбыт предлагает юридическим лицам новый способ оплаты электроэнергии

Теперь потребителям электроэнергии в личном кабинете юридического лица на сайте белгородэнергосбыт.рф доступен новый способ оплаты СБП b2b, который позволяет после считывания QR-кода перейти в приложение банка и произвести платеж без платежного поручения. Эта технология откроет новые возможности для эффективного управления денежными потоками и повышения гибкости в работе с партнерами.