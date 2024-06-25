Белгородэнергосбыт предлагает юридическим лицам новый способ оплаты электроэнергии

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Мы рады объявить о запуске новой системы быстрых B2B платежей, которая значительно упростит, ускорит и оптимизирует финансовые расчеты с нашими клиентами.
Теперь потребителям электроэнергии в личном кабинете юридического лица на сайте белгородэнергосбыт.рф доступен новый способ оплаты СБП b2b, который позволяет после считывания QR-кода перейти в приложение банка и произвести платеж без платежного поручения. Эта технология откроет новые возможности для эффективного управления денежными потоками и повышения гибкости в работе с партнерами.
Основные преимущества системы быстрых B2B платежей:
Мы уверены, что новая система быстрых B2B платежей станет неотъемлемой частью стратегии успешного развития партнеров Белгородэнергосбыта. Этот шаг подтверждает наше стремление быть на переднем крае финансовых инноваций и обеспечивать максимальное удовлетворение потребностей клиентов.
Актуальную информацию о банках-участниках системы быстрых платежей Банка России вы можете просмотреть на сайте.