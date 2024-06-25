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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Белгородэнергосбыт предлагает юридическим лицам новый способ оплаты электроэнергии

Белгородэнергосбыт предлагает юридическим лицам новый способ оплаты электроэнергии

25 июня 2024, 13:02
Фото: 1MI
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АО «Белгородэнергосбыт» одним из первых в России запускает инновационную систему быстрых B2B платежей. Проект реализован благодаря подключению компании к платежному сервису Райффайзен Банка по приему платежей через СБП.

Мы рады объявить о запуске новой системы быстрых B2B платежей, которая значительно упростит, ускорит и оптимизирует финансовые расчеты с нашими клиентами.

Теперь потребителям электроэнергии в личном кабинете юридического лица на сайте белгородэнергосбыт.рф доступен новый способ оплаты СБП b2b, который позволяет после считывания QR-кода перейти в приложение банка и произвести платеж без платежного поручения. Эта технология откроет новые возможности для эффективного управления денежными потоками и повышения гибкости в работе с партнерами.

Основные преимущества системы быстрых B2B платежей:

  1. Ускорение процессов оплаты: клиенты Белгородэнергосбыта теперь смогут осуществлять платежи в реальном времени, что значительно сократит время ожидания зачисления средств и позволит быстрее реагировать на рыночные изменения.
  2. Повышение безопасности: система обеспечивает высочайший уровень безопасности транзакций с помощью современных протоколов защиты данных и аутентификации.
  3. Упрощение бухгалтерского учета: автоматизация процессов платежей уменьшит количество рутинных операций и снизит риск ошибок, что упростит ведение бухгалтерского учета и отчетности.
  4. Оптимизация финансовых потоков: клиенты смогут более эффективно управлять своими финансами, планировать расходы и инвестиции, что приведет к улучшению финансового состояния и укреплению позиций на рынке.
  5. Улучшенный сервис для клиентов: внедрение этой системы подчеркивает нашу приверженность к предоставлению высококачественных услуг и постоянному улучшению обслуживания клиентов.

Мы уверены, что новая система быстрых B2B платежей станет неотъемлемой частью стратегии успешного развития партнеров Белгородэнергосбыта. Этот шаг подтверждает наше стремление быть на переднем крае финансовых инноваций и обеспечивать максимальное удовлетворение потребностей клиентов.

Актуальную информацию о банках-участниках системы быстрых платежей Банка России вы можете просмотреть на сайте.

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#Алёна Мальцева#Инновации#Белгородэнергосбыт#QR-код#Бухгалтерский учет#Система быстрых платежей#Банковские услуги
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