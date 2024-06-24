Женщины чаще участвуют в программах долгосрочных сбережений

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Наиболее активно в программе долгосрочных сбережений (ПДС) участвуют женщины. Эта группа составляет 61% от заключивших договор долгосрочных сбережений. Среди них чаще подключаются к программе женщины 56-65 лет (39%) и 46-55 лет (23%), они же, в среднем, вносят больше средств на счета по сравнению с другими возрастными группами. Среди мужчин наибольший интерес к программе проявляют те, кто достиг 36-45 лет (21%), 46-55 лет (21%) и 56-65 лет (29%). Таковы результаты аналитики НПФ ВТБ.
«Портрет участника ПДС достаточно разнообразен, и мы видим, что интерес к программе высок у всех возрастных категорий. При этом максимум выгоды от этого накопительного инструмента стремятся получить либо пенсионеры, либо предпенсионеры, либо экономически активная группа старше 35-40 лет. Для возрастной группы старше 55 лет это, в первую очередь, возможность формирования быстрых накоплений и получения максимального дохода с учетом налогового вычета и софинансирования со стороны государства. Возможное увеличение срока его получения с 3 до 10 лет позволит привлечь более молодую аудиторию», — комментирует заместитель генерального директора ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская.