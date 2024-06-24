Женщины чаще участвуют в программах долгосрочных сбережений

Наиболее активно в программе долгосрочных сбережений (ПДС) участвуют женщины. Эта группа составляет 61% от заключивших договор долгосрочных сбережений. Среди них чаще подключаются к программе женщины 56-65 лет (39%) и 46-55 лет (23%), они же, в среднем, вносят больше средств на счета по сравнению с другими возрастными группами. Среди мужчин наибольший интерес к программе проявляют те, кто достиг 36-45 лет (21%), 46-55 лет (21%) и 56-65 лет (29%). Таковы результаты аналитики НПФ ВТБ.­