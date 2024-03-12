ВТБ и «Открытие» объединили более половины портфеля потребкредитов

Оценить преимущества обслуживания в ВТБ клиенты банка могут уже сейчас. С декабря 2023 года начался постепенный перевод сети отделений «Открытия» под бренд ВТБ. Всего в 2024 году с ВТБ объединятся более 250 офисов «Открытия». C января в офисах «Открытия» доступна широкая линейка розничных финансовых продуктов ВТБ: дебетовые и кредитные карты, ипотека, сберегательные продукты и автокредиты. Клиентам «Открытия» с активным премиальным статусом ВТБ предлагает бесплатное обслуживание и пакет ВТБ Привилегия. Фактическое объединение бизнесов двух банков произойдет к концу 2024 года.