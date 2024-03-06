ВТБ завершил первый этап интеграции «Открытие Авто»

Во второй половине апреля начнется основной этап интеграции. Помимо клиентов с автокредитами, предложения о переводе в ВТБ должны получить все владельцы дебетовых карт, вкладчики и ипотечные заемщики. При этом все условия по действующим договорам по кредитным продуктам, включая процентную ставку, для клиентов «Открытия» не изменятся. Клиентам будет предложено открыть новый депозит или накопительный счет из линейки ВТБ на более выгодных условиях. Фактическое объединение бизнесов двух банков произойдет к концу 2024 года.