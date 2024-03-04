ВТБ открывает набор на стажерскую программу ВТБ Юниор

«Популярность стажировок ВТБ среди молодежи с каждым годом стремительно растет. В 2023 году мы получили рекордное количество заявок на участие в наших стажерских программах — более 30 тысяч заявок на 400 мест, что на 60% больше в сравнении с 2022 годом. Все стажеры прошли многоступенчатый отбор, конкурс на участие составил 75 человек на место. С этого года мы решили увеличить количество стажерских мест до 700 по очень широкому спектру направлений деятельности ВТБ», — отмечает руководитель департамента по работе с персоналом — старший вице-президент банка ВТБ Глеб Ермаков.