«Зелёный» десант. Лебединцы провели субботник в Ямской степи

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
По словам сотрудников заповедника, если не заниматься систематическим искоренением этого растения, уже через год оно образует на месте плотные заросли. Использовать химикаты нельзя: можно нарушить тонкое устройство экосистемы территории и навредить почве. Поэтому многие годы с «агрессором» борются классическим способом — вырубкой и опилкой. Работа трудоёмкая, поэтому помощникам в заповеднике рады.
Для многих лебединцев такие экологические акции — часть производственной культуры и жизненной философии.
— Лебединский ГОК, как и другие предприятия Металлоинвеста, разделяет принципы устойчивого развития, в том числе заботу об окружающей среде. Поэтому важно взаимодействие и с особо охраняемыми территориями, тем более что Ямская степь находится рядом с комбинатом, — отмечает Владимир Евдокимов, директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа, депутат Белгородской областной Думы. — Помогаем заповеднику, чтобы мы, наши дети и внуки, последующие поколения могли приезжать сюда и любоваться природной красотой.
В составе «зелёного десанта» многие не впервой. Но и новичков хватает.
— Работаю по графику «пять-два». Подумал, чего в такой хороший выходной день дома сидеть, если можно заняться чем-то полезным? Тем более такое прекрасное место, свежий воздух, хорошая компания, — улыбается электромонтёр энергоцентра Данил Долженков.
А вот пенсионеры из клуба «Железный запас» — уже опытные волонтёры:
— И городской пляж Губкина очищали, и в «Лесную сказку» ездили — на уборку территории, покраску объектов. Не можем на месте сидеть. С нашей спортивной закалкой сегодняшняя нагрузка даже слабенькая — мы можем и интенсивнее работать! — с гордостью говорит пенсионер комбината Лариса Курчина. — От клуба сегодня помогают 15 человек, хотя желающих было больше. Но решили, что остальных отправим на другие акции экомарафона.
После уборки всех участников ждала экскурсия по территории Ямской степи, а также обед, приготовленный своими руками на полевой кухне.
В день проведения субботника заповедник получил подарок к своему 100-летию от Лебединского ГОКа — трактор «Беларус».
— Он поможет нам быстрее справиться с сенокошением. Как бы парадоксально ни звучало, но, чтобы сохранить растительное разнообразие, нужно вмешательство человека. Ежегодное дежурное кошение не позволяет степи зарастать древесно-кустарниковыми видами, которые вытесняют травянистые культуры, — поясняет заместитель директора в области охраны окружающей среды заповедника «Белогорье» Виталий Буриков. — У нас, конечно, есть график работ: если в этом году косим какие-то сектора, то в следующем они «отдыхают». Это важно, чтобы все травы могли прорасти и фонд семян не истощался.
К новичку-трактору прилагается комплект навесного оборудования. К примеру, пресс-подборщик может сразу складывать скошенную траву в снопы.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова