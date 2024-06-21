«Зелёный» десант. Лебединцы провели субботник в Ямской степи

— Он поможет нам быстрее справиться с сенокошением. Как бы парадоксально ни звучало, но, чтобы сохранить растительное разнообразие, нужно вмешательство человека. Ежегодное дежурное кошение не позволяет степи зарастать древесно-кустарниковыми видами, которые вытесняют травянистые культуры, — поясняет заместитель директора в области охраны окружающей среды заповедника «Белогорье» Виталий Буриков. — У нас, конечно, есть график работ: если в этом году косим какие-то сектора, то в следующем они «отдыхают». Это важно, чтобы все травы могли прорасти и фонд семян не истощался.