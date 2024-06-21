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Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

В Старом Осколе обнаружили труп

За вечер в Старом Осколе обнаружили два трупа

21 июня 2024, 06:30
Фото: «Оскол стелит»
В Старом Осколе обнаружили труп
Предположительно, два человека упали с высоты. Погибли мужчина и девушка. Подробности появились в старооскольских Telegram-каналах.

В Белгородской области за вечер 20 июня обнаружили два трупа. Оба происшествия случились в Старом Осколе.

Тело мужчины обнаружили накануне в микрорайоне Парковом. На месте работали оперативные службы.

Спустя время в микрорайоне Набережном нашли тело девушки.

Официальных комментариев по происшествиям не поступало.

За неделю это не первая гибель людей в Старом Осколе. 17 июня в микрорайоне Солнечном из окна многоэтажного дома выпал мужчина. По факту гибели 42-летнего мужчины СК назначил проверку.

В Старом Осколе обнаружили трупВ Старом Осколе обнаружили труп
В Старом Осколе обнаружили трупВ Старом Осколе обнаружили труп
В Старом Осколе обнаружили труп
Фото: «Ок! Старый Оскол»
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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Трупы#Белгород
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