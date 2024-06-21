За вечер в Старом Осколе обнаружили два трупа

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
В Белгородской области за вечер 20 июня обнаружили два трупа. Оба происшествия случились в Старом Осколе.
Тело мужчины обнаружили накануне в микрорайоне Парковом. На месте работали оперативные службы.
Спустя время в микрорайоне Набережном нашли тело девушки.
Официальных комментариев по происшествиям не поступало.
За неделю это не первая гибель людей в Старом Осколе. 17 июня в микрорайоне Солнечном из окна многоэтажного дома выпал мужчина. По факту гибели 42-летнего мужчины СК назначил проверку.