bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:24

Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

Борьба за безопасность данных продолжается

Борьба за безопасность данных продолжается

21 июня 2024, 07:24
Фото: Изображение Midjourney
Разработка по безопасному объединению данных стала лауреатом отраслевой премии FINNEXT 2024 за вклад в цифровизацию финансовой отрасли. Решение получило награду в специальной номинации «Лучшее решение в области безопасности данных».

Его разработали специалисты ВТБ и Холдинга Т1 на научной базе МФТИ. Эта технология представляет собой специализированный программно-аппаратный комплекс (ПАК), который позволяет организовать масштабируемую доверенную среду обработки данных от разных поставщиков. Особенностью технологии является принцип слепой обработки информации, что обеспечивает неизвлекаемость данных поставщиков при возможности их совместного анализа.

Информация в криптоанклаве хранится в зашифрованном виде без доступа к ней человека. Задача извлечения ценности из объединенных данных полностью лежит на autoML-алгоритмах — «роботах», работающих внутри.

Технология обладает потенциалом для использования в работе национальной системы антифрода, а также может применяться и в других отраслях, где необходима обработка больших массивов объединенных данных при обеспечении их сохранности.

«Многие организации сегодня являются владельцами огромных массивов пользовательских данных, анализ которых позволяет создавать по-настоящему функциональные сервисы. В то же время, компании сегодня не торопятся обмениваться накопленными данными между собой, опасаясь конкуренции. Но множество устройств никогда не превратятся в цифровую среду вокруг человека без объединения кросс-индустриальных данных», — говорит Максим Коновалихин, руководитель департамента анализа данных и моделирования, старший вице-президент банка ВТБ (ПАО) .
«Проект исключительно сложный, но мы взялись за него, и у нас получилось», — комментирует Андрей Райгородский, директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ.

Справка: Премия FINNEXT присуждается за выдающиеся результаты в реализации разработок по цифровой трансформации финансового рынка. Она учреждена Издательским домом «Регламент» и порталом Future Banking для популяризации успешных кейсов российских банков и компаний по формированию новой, цифровизированной партнерской среды и корпоративной культуры. В экспертный совет премии входят топ-менеджеры банков, страховых, лизинговых, факторинговых и других компаний финансовой сферы, а также представители отраслевых ассоциаций.

Читайте также:
ВТБ запустил мгновенные переводы по СБП для среднего и малого бизнесаВТБ запускает первые сервисы ВТБ Pay в июнеВТБ запускает для бизнеса проверку партнеров из Китая за три часа
#Артем Черненко#Общество#ВТБ#Цифровая трансформация
Подпишитесь
Мирный житель пострадал из-за обстрела Шебекино
Сегодня, 13:30
Без взяток или натаскивание школьников: стоит отменять ЕГЭ в России спустя 23 года?
Сегодня, 09:29
Останется ли пешеходный переход через Ватутина: что изменилось по ходу реконструкции?
Сегодня, 06:38
Врач по телефону: кто будет помогать спасать людей до приезда скорой помощи?
Сегодня, 14:05
Чуть более 250 тысяч: сколько юных белгородцев подпадут под выплату к 1 июня
Сегодня, 14:39
Филиал Белгородэнерго восстановил электроснабжение большей части потребителей
Сегодня, 09:27