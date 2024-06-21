Борьба за безопасность данных продолжается

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
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Его разработали специалисты ВТБ и Холдинга Т1 на научной базе МФТИ. Эта технология представляет собой специализированный программно-аппаратный комплекс (ПАК), который позволяет организовать масштабируемую доверенную среду обработки данных от разных поставщиков. Особенностью технологии является принцип слепой обработки информации, что обеспечивает неизвлекаемость данных поставщиков при возможности их совместного анализа.
Информация в криптоанклаве хранится в зашифрованном виде без доступа к ней человека. Задача извлечения ценности из объединенных данных полностью лежит на autoML-алгоритмах — «роботах», работающих внутри.
Технология обладает потенциалом для использования в работе национальной системы антифрода, а также может применяться и в других отраслях, где необходима обработка больших массивов объединенных данных при обеспечении их сохранности.
«Многие организации сегодня являются владельцами огромных массивов пользовательских данных, анализ которых позволяет создавать по-настоящему функциональные сервисы. В то же время, компании сегодня не торопятся обмениваться накопленными данными между собой, опасаясь конкуренции. Но множество устройств никогда не превратятся в цифровую среду вокруг человека без объединения кросс-индустриальных данных», — говорит Максим Коновалихин, руководитель департамента анализа данных и моделирования, старший вице-президент банка ВТБ (ПАО) .
«Проект исключительно сложный, но мы взялись за него, и у нас получилось», — комментирует Андрей Райгородский, директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ.
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