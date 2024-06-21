Борьба за безопасность данных продолжается

Справка: Премия FINNEXT присуждается за выдающиеся результаты в реализации разработок по цифровой трансформации финансового рынка. Она учреждена Издательским домом «Регламент» и порталом Future Banking для популяризации успешных кейсов российских банков и компаний по формированию новой, цифровизированной партнерской среды и корпоративной культуры. В экспертный совет премии входят топ-менеджеры банков, страховых, лизинговых, факторинговых и других компаний финансовой сферы, а также представители отраслевых ассоциаций.