Fighterbomber: на Харьковском направлении впервые применили ФАБ-3000

По данным Telegram-канала, в качестве первой боевой цели для использования ФАБ-300 ВС РФ выбрали трёхэтажную постройку, которую ВСУ использовали как пункт временной дислокации. На кадрах видно, что прямого попадания в здание не вышло. Тем не менее, считает автор Fighterbomber, это всё равно успех.