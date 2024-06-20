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Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Fighterbomber: на Харьковском направлении впервые применили ФАБ-3000

Fighterbomber: на Харьковском направлении впервые применили ФАБ-3000

20 июня 2024, 14:29
Фото: Telegram-канал Fighterbomber
Telegram-канал Fighterbomber сообщает, что 20 июня в населённом пункты Липцы Харьковской области ВС РФ впервые нанесли удар трёхтонной фугасной авиабомбой. Источник также прикрепил к новости видео, на котором снаряд падает возле многоэтажки.
Сюжет
Харьков

По данным Telegram-канала, в качестве первой боевой цели для использования ФАБ-300 ВС РФ выбрали трёхэтажную постройку, которую ВСУ использовали как пункт временной дислокации. На кадрах видно, что прямого попадания в здание не вышло. Тем не менее, считает автор Fighterbomber, это всё равно успех.

«Это даже для управляемого боеприпаса отличный результат, ибо справочный радиус сплошного поражения у ФАБ-3000 — 230 метров, а осколки сохраняют свою убойную силу на дальности в 1240 метров», — пишет Telegram-канал.

По мнению блогера, новое вооружение может позитивно сказаться на ходе специальной военной операции.

Видео: Telegram-канал Fighterbomber

Судя по всему, трёхэтажная постройка — больница с моргом на Пушкинской улице в Липцах. Похожее здание можно найти на картах: въезд и местность также идентичны показанным на видео.

Фото: «Яндекс Карты»

В то же время популярный канал военного характера «Старше Эдды» оценил видео довольно скептически. По мнению военблоггера, лучше точно попасть «полторахой», чем немного промахнуться «трёхой».

«По крайней мере, так мне видится с дивана», — подытожил свои рассуждения автор канала.

«Старше Эдды» уверен, что гораздо эффективнее наращивать не мощность снаряда, а его точность. В качестве примера блогер привёл связку БПЛА и Himars, которую, по ряду сообщений в Сети, активно применяют ВСУ на всех участках фронта.

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