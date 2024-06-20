Fighterbomber: на Харьковском направлении впервые применили ФАБ-3000

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
По данным Telegram-канала, в качестве первой боевой цели для использования ФАБ-300 ВС РФ выбрали трёхэтажную постройку, которую ВСУ использовали как пункт временной дислокации. На кадрах видно, что прямого попадания в здание не вышло. Тем не менее, считает автор Fighterbomber, это всё равно успех.
«Это даже для управляемого боеприпаса отличный результат, ибо справочный радиус сплошного поражения у ФАБ-3000 — 230 метров, а осколки сохраняют свою убойную силу на дальности в 1240 метров», — пишет Telegram-канал.
По мнению блогера, новое вооружение может позитивно сказаться на ходе специальной военной операции.
Судя по всему, трёхэтажная постройка — больница с моргом на Пушкинской улице в Липцах. Похожее здание можно найти на картах: въезд и местность также идентичны показанным на видео.
В то же время популярный канал военного характера «Старше Эдды» оценил видео довольно скептически. По мнению военблоггера, лучше точно попасть «полторахой», чем немного промахнуться «трёхой».
«По крайней мере, так мне видится с дивана», — подытожил свои рассуждения автор канала.
«Старше Эдды» уверен, что гораздо эффективнее наращивать не мощность снаряда, а его точность. В качестве примера блогер привёл связку БПЛА и Himars, которую, по ряду сообщений в Сети, активно применяют ВСУ на всех участках фронта.