Как в Санкт-Петербурге прошёл Всероссийский съезд Молодёжного сообщества ВЫЗОВ?

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
11 июня в Санкт-Петербурге состоялся Съезд сообщества ВЫЗОВ, который посетили 450 резидентов продюсерского центра «Инсайт Люди» из 67 регионов страны. Все мероприятия проходили в гостинице «Прибалтийская».
День начался с открытия, где представили журнал молодёжного сообщества и выступили первые его лица, а блогер-миллионник Михаил Ломакин рассказал резидентам о создании трендовых видео.
После этого участников ждали четыре мастер-класса по постам в соцсетях, по вертикальному эксплейнеру, по интервью и по концептуальному мышлению, а также марафон «Погружение в медиа». За различные активности некоторые победители марафона получали ценные призы.
Участники обсудили актуальные вопросы с первым заместителем компании «Иннопрактика» Натальей Поповой, генеральным директором продюсерского центра «Инсайт Люди» Алиной Зиннатуллиной и с первым вице-президентом «Газпромбанка» Андреем Серовым.
К нам в сообщество ребята приходят не только с мыслью «Что я получу?», но и с «Что я могу дать?». И это здорово. У всех ребят свои научные и творческие достижения, поэтому к нам они приходят уже со своим придуманным контентом. Мы выступаем в роли инструмента, помогая им понять, что нужно сделать и как, но при этом не управляем ими, позволяя им действовать самостоятельно.
Наталья Попова
Кроме того, Андрей Серов отметил, что база молодёжного сообщества может появиться и на территории Белгорода: они постараются поддержать молодое поколение приграничного города.
По всей территории второго этажа гостиницы были размещены различные фотозоны, а вечером этого же дня участников съезда ждал уютный квартирник.
На следующий день, 12 июня, в Санкт-Петербурге прошло празднование Дня России, на котором выступили известные певцы, блогеры и спортсмены, а резидент продюсерского центра «Инсайт Люди» установил новый мировой рекорд.
Напомним, что участники Молодёжного сообщества ВЫЗОВ развивают свои навыки в области медиапроизводства, ораторского искусства и сценарного дела, чтобы продвигать и популяризировать научную и творческую деятельности.