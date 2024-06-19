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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Как в Санкт-Петербурге прошёл Всероссийский съезд Молодёжного сообщества ВЫЗОВ?

Как в Санкт-Петербурге прошёл Всероссийский съезд Молодёжного сообщества ВЫЗОВ?

19 июня 2024, 10:28
Фото: bel.ru
В честь Дня России с 10 по 13 июня в Северной столице состоялся ряд масштабных мероприятий, включая первый Всероссийский съезд участников Молодёжного сообщества ВЫЗОВ. О том, как всё прошло, читайте в материале Бел.Ру.

11 июня в Санкт-Петербурге состоялся Съезд сообщества ВЫЗОВ, который посетили 450 резидентов продюсерского центра «Инсайт Люди» из 67 регионов страны. Все мероприятия проходили в гостинице «Прибалтийская».

День начался с открытия, где представили журнал молодёжного сообщества и выступили первые его лица, а блогер-миллионник Михаил Ломакин рассказал резидентам о создании трендовых видео.

После этого участников ждали четыре мастер-класса по постам в соцсетях, по вертикальному эксплейнеру, по интервью и по концептуальному мышлению, а также марафон «Погружение в медиа». За различные активности некоторые победители марафона получали ценные призы.

Мастер-классыМастер-классы
Мастер-классыМастер-классы
Мастер-классыМастер-классы
Мастер-классы
Фото: bel.ru

Участники обсудили актуальные вопросы с первым заместителем компании «Иннопрактика» Натальей Поповой, генеральным директором продюсерского центра «Инсайт Люди» Алиной Зиннатуллиной и с первым вице-президентом «Газпромбанка» Андреем Серовым.

К нам в сообщество ребята приходят не только с мыслью «Что я получу?», но и с «Что я могу дать?». И это здорово. У всех ребят свои научные и творческие достижения, поэтому к нам они приходят уже со своим придуманным контентом. Мы выступаем в роли инструмента, помогая им понять, что нужно сделать и как, но при этом не управляем ими, позволяя им действовать самостоятельно.
Наталья Попова

Кроме того, Андрей Серов отметил, что база молодёжного сообщества может появиться и на территории Белгорода: они постараются поддержать молодое поколение приграничного города.

По всей территории второго этажа гостиницы были размещены различные фотозоны, а вечером этого же дня участников съезда ждал уютный квартирник.

Фотозоны мероприятияФотозоны мероприятия
Фотозоны мероприятияФотозоны мероприятия
Фотозоны мероприятияФотозоны мероприятия
Фотозоны мероприятия
Фото: bel.ru

На следующий день, 12 июня, в Санкт-Петербурге прошло празднование Дня России, на котором выступили известные певцы, блогеры и спортсмены, а резидент продюсерского центра «Инсайт Люди» установил новый мировой рекорд.

Напомним, что участники Молодёжного сообщества ВЫЗОВ развивают свои навыки в области медиапроизводства, ораторского искусства и сценарного дела, чтобы продвигать и популяризировать научную и творческую деятельности.

Молодёжное сообщество ВЫЗОВ проведёт первый съезд участников в Санкт-Петербурге
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#Александра Склярова#Общество#Санкт-петербург#Вызов#Молодёжное сообщество
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