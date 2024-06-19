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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

В МЧС рассказали о пожарах в Белгороде и Старом Осколе

Белгородку спасли из горевшей ванной, эвакуировать из МКД пришлось ещё 41 человека

19 июня 2024, 11:02
Фото: Telegram-канал «МЧС Белгородской области»

В МЧС рассказали о пожарах в Белгороде и Старом Осколе

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано два пожара: один в Белгороде, другой — в Старом Осколе. В МЧС прокомментировало причины возгорания.
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МЧС

Вчера, 18 июня, в Белгородской области зарегистрировали два пожара. Первое происшествие случилось в Белгороде. Пожарные выехали на улицу Гостёнская, где произошло возгорание в ванной комнате однокомнатной квартиры.

Предположительно, к происшествию привело неосторожное обращение с бытовыми электроприборами. В результате спасательной операции спасена хозяйка квартиры, а также эвакуирован 41 человек.

Последствия пожара в БелгородеПоследствия пожара в Белгороде
Последствия пожара в Белгороде
Фото: Telegram-канал «МЧС Белгородской области»

Ещё один пожар произошёл в Старом Осколе. В микрорайоне Олимпийский, по предварительной информации, из-за неисправности электросети возникло возгорание на цокольном этаже нежилого здания. В результате пожара повреждены потолок и светильник.

Это не первый случай пожара за последние дни. Недавно пожар произошёл на улице Чичерина.

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