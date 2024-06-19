Белгородку спасли из горевшей ванной, эвакуировать из МКД пришлось ещё 41 человека

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Вчера, 18 июня, в Белгородской области зарегистрировали два пожара. Первое происшествие случилось в Белгороде. Пожарные выехали на улицу Гостёнская, где произошло возгорание в ванной комнате однокомнатной квартиры.
Предположительно, к происшествию привело неосторожное обращение с бытовыми электроприборами. В результате спасательной операции спасена хозяйка квартиры, а также эвакуирован 41 человек.
Ещё один пожар произошёл в Старом Осколе. В микрорайоне Олимпийский, по предварительной информации, из-за неисправности электросети возникло возгорание на цокольном этаже нежилого здания. В результате пожара повреждены потолок и светильник.
Это не первый случай пожара за последние дни. Недавно пожар произошёл на улице Чичерина.