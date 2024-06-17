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Posted Сегодня, 07:36

Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Пожар в Белгороде

В МЧС назвали причину крупного пожара в Белгороде

17 июня 2024, 07:36
Фото: «Вzрывы Белгород»
Пожар в Белгороде

Утро в Белгороде началось с пожара

Пожар произошёл на улице Чичерина. По предварительным данным, возгорание было в металлическом щитке. На место происшествия выехали оперативные службы.
Сюжет
МЧС

В Белгороде утром 17 июня произошёл крупный пожар. В Сети появились кадры, сделанные на улице Чичерина: очевидцы сообщали о густом чёрном дыме.

В МЧС ответили, что возгорание произошло в электрическом щитке. Сообщение о пожаре спасатели получили в районе десяти часов утра. На место происшествия выехали дежурные караулы четырёх пожарно-спасательных частей.

В мэрии Белгорода уточнили, что пожар произошёл под навесом вблизи цеха.

Дополнение: в 11:03 пожар полностью потушили. По информации МЧС, погибших и пострадавших нет.

Напомним, что этим утром ЧП произошло и в Грайворонском горокруге. Причиной стала атака дронов ВСУ. С беспилотника сбросили взрывное устройство, из-за чего «произошло задымление» кровли многоквартирного дома.

Чем закончилась история с пожаром и что с ранеными бойцами белгородской самообороны?
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