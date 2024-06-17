В МЧС назвали причину крупного пожара в Белгороде

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
В Белгороде утром 17 июня произошёл крупный пожар. В Сети появились кадры, сделанные на улице Чичерина: очевидцы сообщали о густом чёрном дыме.
В МЧС ответили, что возгорание произошло в электрическом щитке. Сообщение о пожаре спасатели получили в районе десяти часов утра. На место происшествия выехали дежурные караулы четырёх пожарно-спасательных частей.
В мэрии Белгорода уточнили, что пожар произошёл под навесом вблизи цеха.
Дополнение: в 11:03 пожар полностью потушили. По информации МЧС, погибших и пострадавших нет.
Напомним, что этим утром ЧП произошло и в Грайворонском горокруге. Причиной стала атака дронов ВСУ. С беспилотника сбросили взрывное устройство, из-за чего «произошло задымление» кровли многоквартирного дома.