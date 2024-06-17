Топ-5 китайских машин: какие модели предпочитают россияне и в чём их выгода?

Автомобили КНР больше других оснащены электроникой, что считается «изюминкой» китайского автопрома. Именно поэтому чаще всего владельцы этих машин будут обращаться в автосервисы именно из-за проблем с электроникой. Однако, по словам экспертов, в китайских машинах она не хуже, чем в любых других, поэтому за качество переживать не стоит.