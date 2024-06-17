Топ-5 китайских машин: какие модели предпочитают россияне и в чём их выгода?

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Всего в Россию привозят порядка 14,7% китайского автопрома — это больше, чем в любую другую страну. Так, за первые четыре месяца в РФ привезли 237,1 тыс. легковых автомобилей: самыми лучшими среди них считаются Haval, Chery, Changan, OMODA и EXEED.
Наиболее покупаемым уже долгое время остаётся кроссовер Haval Jolion стоимостью от 1,9 млн рублей. У авто бензиновый двигатель в 1,5 литра с 143 л. с. При этом Comfort и Elite оборудованы шестиступенчатой механической коробкой передач, а Premium — семиступенчатой роботизированной трансмиссией.
На втором месте расположился Chery Tiggo 7 Pro Max с 1,6-литровым мотором мощностью 150 л.с и с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Такой автомобиль можно купить минимум за 2,7 млн рублей. Chery Tiggo 4 PRO же можно взять за более низкую цену — от 2,1 млн рублей. У этой модели бензиновый мотор 1,5 литра в 113 л. с.
Четвёртое место занял OMODA C5 с 1,6-литровым двигателем мощностью 150 л. с. — его рыночная стоимость начинается от 2,6 млн рублей. Завершает топ китайских машин модель Geely Monjaro с четырёхлитровым бензиновым турбомотором мощностью 238 л. с. и с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Эту модель можно приобрести как за 4,2 млн рублей, так и за 4,7 млн рублей.
Автомобили КНР больше других оснащены электроникой, что считается «изюминкой» китайского автопрома. Именно поэтому чаще всего владельцы этих машин будут обращаться в автосервисы именно из-за проблем с электроникой. Однако, по словам экспертов, в китайских машинах она не хуже, чем в любых других, поэтому за качество переживать не стоит.
Кроме того, отмечается недорогое техобслуживание, хорошую комплектацию, недорогие цены, современный дизайн и доступность обслуживания у дилеров. Все эти машины уже оснащены подушками безопасности, камерами, климат-контролем и другими полезными опциями, которые у других производителей можно получить только за дополнительные деньги.
Несмотря на ряд достоинств, есть и несколько проблем, с которыми могут столкнуться владельцы китайских автомобилей. Так, гендиректор КамАЗа убеждён, что эти машины не приспособлены к российским условиям, поэтому начнут раньше времени ломаться. Чтобы этого избежать, необходимо перед выводом на российский рынок проводить несколько обязательных тестов моделей.
Из проблем выделяли: дешёвое антикоррозийное покрытие, изъяны коробки передач, плохое качество металла подвески и реагирование приборных панелей на сенсор в холода и многое другое. В то же время эксперты утверждают, что все выявленные недостатки устранялись в ходе адаптации к эксплуатации в РФ.