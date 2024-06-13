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Toyota отзывает более 100 тысяч машин из-за мусора в двигателе

Toyota отзывает более 100 тысяч машин из-за мусора в двигателе

13 июня 2024, 08:41
Фото: 1MI
Отзыв коснётся грузовиков Tundra и внедорожников Lexus LX 600, пишет «Новая Хакасия». Проблему вызвала недостаточная очистка двигателей на этапе производства. Дефекты в свою очередь могут привести к авариям.

Toyota объявляет о отзыве свыше 100 000 грузовиков Tundra и внедорожников Lexus LX 600 последнего поколения. Причина — недостаточная очистки двигателей от производственных отходов.

Речь идёт об автомобилях с двигателями V35A, выпущенных примерно с ноября 2021 года по февраль 2023 года. Это означает, что модели Lexus LX и Toyota Tundra 2022–2023 годов подлежат отзыву.

Представители японского автопроизводителя заверяют, что процесс производства данных двигателей был усовершенствован и подобные проблемы больше не повторятся. Новые автомобили уже выходят с исправленным дефектом.

В сообщении от Toyota говорится о возможных последствиях данного дефекта. Обломки, попадая в двигатель, могут вызвать стуки, неровную работу, проблемы с запуском и потерю мощности. Особенно опасна потеря мощности при езде на высокой скорости, так как она может увеличить риск возникновения аварии.

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#Общество#Автомобили#Отзыв#Двигатели
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