Toyota отзывает более 100 тысяч машин из-за мусора в двигателе

В сообщении от Toyota говорится о возможных последствиях данного дефекта. Обломки, попадая в двигатель, могут вызвать стуки, неровную работу, проблемы с запуском и потерю мощности. Особенно опасна потеря мощности при езде на высокой скорости, так как она может увеличить риск возникновения аварии.