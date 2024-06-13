Toyota отзывает более 100 тысяч машин из-за мусора в двигателе

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Toyota объявляет о отзыве свыше 100 000 грузовиков Tundra и внедорожников Lexus LX 600 последнего поколения. Причина — недостаточная очистки двигателей от производственных отходов.
Речь идёт об автомобилях с двигателями V35A, выпущенных примерно с ноября 2021 года по февраль 2023 года. Это означает, что модели Lexus LX и Toyota Tundra 2022–2023 годов подлежат отзыву.
Представители японского автопроизводителя заверяют, что процесс производства данных двигателей был усовершенствован и подобные проблемы больше не повторятся. Новые автомобили уже выходят с исправленным дефектом.
В сообщении от Toyota говорится о возможных последствиях данного дефекта. Обломки, попадая в двигатель, могут вызвать стуки, неровную работу, проблемы с запуском и потерю мощности. Особенно опасна потеря мощности при езде на высокой скорости, так как она может увеличить риск возникновения аварии.