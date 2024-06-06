bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:31

Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Новая Lada Iskra

Новая Lada Iskra: как выглядит и сколько будет стоить новый седан?

6 июня 2024, 11:31
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Новая Lada Iskra
«АвтоВаз» показал новую модель автомобиля — седан Lada Iskra. Приобрести подобный транспорт получится только после февраля 2025 года — именно тогда начнётся его производство. Какие характеристики у автомобиля и сколько он будет стоить, читайте в материале Бел.Ру.

Показ новой машины произошёл в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Участникам показали седан Lada Iskra в тёмно-красном цвете.

Изначально автомобиль создавали совместно с Renault, однако после ухода французской компании и введения санкций машину пришлось создавать с нуля — по сравнению с изначальным вариантом в французской платформе появилось порядка 400 новых комплектующих. Всего в проект производства инвестировали 37 млрд рублей, большую часть этих денег — 23 млрд рублей — российская компания потратила после ухода партнёра.

О новой модели стало известно чуть ранее: тогда сроки запуска производства планировали на конец текущего года, однако затем их передвинули на февраль 2025 года.

Что насчёт характеристик?

Представители компании объяснили, что новая модель машины похожа и на Granta, и на Vesta одновременно. Выпускать её будут в нескольких комплектациях.

Так, первый вариант новой машины будут продавать с мотором в 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил с пятиступенчатой «механикой», как в Lada Granta. Во втором варианте объём двигателя останется прежним, однако его мощность увеличится до 106 лошадиных сил с шестиступенчатой механической коробкой. Такие характеристики авто уже принадлежат как Granta, так и Vesta.

Однако на продажу выставят и третью комплектацию: мотор останется с мощностью 106 лошадиных сил, однако коробка передач представит либо бесступенчатый вариатор, либо шестиступенчатую механику. Этот вариант новый: его нельзя увидеть ни в одной модели «АвтоВаза».

В то же время над новинкой продолжают работать, улучшая её, поэтому на ПМЭФ участниками показали больше внешний вид, нежели внутренний.

Новая Lada IskraНовая Lada Iskra
Новая Lada IskraНовая Lada Iskra
Новая Lada IskraНовая Lada Iskra
Новая Lada Iskra
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Какая цена?

Стоимость самого бюджетного варианта нового седана будет варьироваться от 1 до 1,2 миллиона рублей. Как оценивается новая модель в двух оставшихся комплектациях, пока неизвестно.

Кроме того, данная цена только примерная, поскольку производство этих автомобилей стартует только в начале следующего года. В реальности же сумма может оказаться гораздо выше.

В первые несколько лет «АвтоВаз» планирует выпустить порядка 100 тысяч автомобилей Iskra.

Всего до 2030 года компания планирует представить 12 новых моделей автомобилей, а также провести глубокий рестайлинг уже существующей линейки машин.

АвтоВАЗ прекращает выпуск «Лады Приоры»
Узнать подробнее
Читайте также:
Не в космосе, но высоко: что происходит с ценами на машины от «АвтоВАЗа»?«Автоваз» обозначил варианты поддержки отечественного автопрома«АвтоВАЗ» отзывает 39 000 автомобилей «Нива»
#Александра Склярова#Общество#Авто#Лада#Автоваз
Подпишитесь
Два авто от Вивтюка: за что экс-замгубернатора Полежаев получил взятку более 18 млн?
Сегодня, 14:08
«Мой средний палец Белгороду». Как относятся к российскому городу на сайте Reddit
Сегодня, 13:36
Шесть городских округов в Белгородской области прекратили своё существование
Сегодня, 12:56
У экс-замгубернатора Полежаева через суд изъяли нежилое помещение за 13 млн рублей
Сегодня, 12:46
Пострадавших при взрыве около администрации в Белгородской области стало больше
Сегодня, 13:54
Карту жителя Белгородской области сделают доступной для всех белгородцев
Сегодня, 12:08
"