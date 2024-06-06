Новая Lada Iskra: как выглядит и сколько будет стоить новый седан?

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Показ новой машины произошёл в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Участникам показали седан Lada Iskra в тёмно-красном цвете.
Изначально автомобиль создавали совместно с Renault, однако после ухода французской компании и введения санкций машину пришлось создавать с нуля — по сравнению с изначальным вариантом в французской платформе появилось порядка 400 новых комплектующих. Всего в проект производства инвестировали 37 млрд рублей, большую часть этих денег — 23 млрд рублей — российская компания потратила после ухода партнёра.
О новой модели стало известно чуть ранее: тогда сроки запуска производства планировали на конец текущего года, однако затем их передвинули на февраль 2025 года.
Представители компании объяснили, что новая модель машины похожа и на Granta, и на Vesta одновременно. Выпускать её будут в нескольких комплектациях.
Так, первый вариант новой машины будут продавать с мотором в 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил с пятиступенчатой «механикой», как в Lada Granta. Во втором варианте объём двигателя останется прежним, однако его мощность увеличится до 106 лошадиных сил с шестиступенчатой механической коробкой. Такие характеристики авто уже принадлежат как Granta, так и Vesta.
Однако на продажу выставят и третью комплектацию: мотор останется с мощностью 106 лошадиных сил, однако коробка передач представит либо бесступенчатый вариатор, либо шестиступенчатую механику. Этот вариант новый: его нельзя увидеть ни в одной модели «АвтоВаза».
В то же время над новинкой продолжают работать, улучшая её, поэтому на ПМЭФ участниками показали больше внешний вид, нежели внутренний.
Стоимость самого бюджетного варианта нового седана будет варьироваться от 1 до 1,2 миллиона рублей. Как оценивается новая модель в двух оставшихся комплектациях, пока неизвестно.
Кроме того, данная цена только примерная, поскольку производство этих автомобилей стартует только в начале следующего года. В реальности же сумма может оказаться гораздо выше.
В первые несколько лет «АвтоВаз» планирует выпустить порядка 100 тысяч автомобилей Iskra.
Всего до 2030 года компания планирует представить 12 новых моделей автомобилей, а также провести глубокий рестайлинг уже существующей линейки машин.