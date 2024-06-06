Новая Lada Iskra: как выглядит и сколько будет стоить новый седан?

Так, первый вариант новой машины будут продавать с мотором в 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил с пятиступенчатой «механикой», как в Lada Granta. Во втором варианте объём двигателя останется прежним, однако его мощность увеличится до 106 лошадиных сил с шестиступенчатой механической коробкой. Такие характеристики авто уже принадлежат как Granta, так и Vesta.