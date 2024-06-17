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Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

УЕФА запретил проносить флаг России на матчи сборной Украины на Евро-2024

После флага с надписью «Белгород»? УЕФА запретил проносить флаги РФ на матчи Украины

17 июня 2024, 13:25
Фото: 1MI

УЕФА запретил проносить флаг России на матчи сборной Украины на Евро-2024

Отмечается, что флаги будут забирать на входе на стадион или снимать их с трибун. Подробности сообщает «Интерфакс».
Сюжет
Футбол

Союз европейских футбольных ассоциаций планировал запретить проносить российские флаги на игру между Украиной и Румынией на чемпионате Европы. Об этом сообщает издание со ссылкой на Associated Press.

Уточнялось, что флаги будут забирать на входе на стадион или снимать с трибун.

Позже эту информацию подтвердили в пресс-службе УЕФА. Сообщалось, что ассоциация запретила проносить флаги России на все матчи на Евро с участием сборной Украины.

Напомним, что на матче Германии и Шотландии болельщик вывесил флаг России с надписью «Белгород». Мужчина рассказал, как в Европе отреагировали на российский флаг на трибуне.

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#Алина Харина#Белгородская область#Спорт#Футбол#Россия#Новости Белгорода#Флаг#Белгород#Евро#Уефа
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