После флага с надписью «Белгород»? УЕФА запретил проносить флаги РФ на матчи Украины

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Союз европейских футбольных ассоциаций планировал запретить проносить российские флаги на игру между Украиной и Румынией на чемпионате Европы. Об этом сообщает издание со ссылкой на Associated Press.
Уточнялось, что флаги будут забирать на входе на стадион или снимать с трибун.
Позже эту информацию подтвердили в пресс-службе УЕФА. Сообщалось, что ассоциация запретила проносить флаги России на все матчи на Евро с участием сборной Украины.