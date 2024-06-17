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Updated Сегодня, 12:04

Гладков: «Белгородская область — лучшая в реализации молодёжной политики»

Гладков: «Белгородская область — лучшая в реализации молодёжной политики»

17 июня 2024, 11:52
Фото: Изображение Midjourney
Область стала лучшей в России среди регионов с численностью молодого населения до 500 тыс. человек. Данные следуют из мониторинга Росмолодёжи, пишет региональное правительство.

По итогам мониторинга Росмолодёжи Белгородскую область признали лучшей в реализации молодёжной политики.

Надеюсь, что те мероприятия, которые мы запланировали в 2024 году, также успешно выполним. Мы хотим, чтобы наша область развивалась, несмотря ни на что, а без молодёжи сделать это невозможно.
Вячеслав Гладков

Ежегодно комиссия Росмолодёжи оценивает регионы России по ста показателям, которые влияют на развитие молодёжи. Белгородская область снова стала первой в группе областей с численностью молодого населения от 200 до 500 тыс. человек. На втором месте расположилась Тульская область. Третьей стала Ярославская область.

Высокую оценку от комиссии получили белгородские добровольческие движения, работа по военно-патриотическому воспитанию (открытие Центров «Воин», военно-исторические сборы «Армата»), инфраструктурные проекты (открытие Добро.Центров, обновление старооскольского Центра молодёжных инициатив).

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