Гладков: «Белгородская область — лучшая в реализации молодёжной политики»

Ежегодно комиссия Росмолодёжи оценивает регионы России по ста показателям, которые влияют на развитие молодёжи. Белгородская область снова стала первой в группе областей с численностью молодого населения от 200 до 500 тыс. человек. На втором месте расположилась Тульская область. Третьей стала Ярославская область.