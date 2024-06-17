Гладков: «Белгородская область — лучшая в реализации молодёжной политики»

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
По итогам мониторинга Росмолодёжи Белгородскую область признали лучшей в реализации молодёжной политики.
Надеюсь, что те мероприятия, которые мы запланировали в 2024 году, также успешно выполним. Мы хотим, чтобы наша область развивалась, несмотря ни на что, а без молодёжи сделать это невозможно.
Вячеслав Гладков
Ежегодно комиссия Росмолодёжи оценивает регионы России по ста показателям, которые влияют на развитие молодёжи. Белгородская область снова стала первой в группе областей с численностью молодого населения от 200 до 500 тыс. человек. На втором месте расположилась Тульская область. Третьей стала Ярославская область.
Высокую оценку от комиссии получили белгородские добровольческие движения, работа по военно-патриотическому воспитанию (открытие Центров «Воин», военно-исторические сборы «Армата»), инфраструктурные проекты (открытие Добро.Центров, обновление старооскольского Центра молодёжных инициатив).