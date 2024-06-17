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Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Беспилотник

Чем ВСУ пытались атаковать Белгородскую область минувшей ночью?

17 июня 2024, 06:31
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

Ночью над Белгородской областью сбили один беспилотник

Атаку ВСУ пресекли дежурные средства ПВО. Кроме того, ночью украинские беспилотники уничтожили над территорией Воронежской и Липецкой областей. Подробности сообщает Минобороны РФ.
Сюжет
СВО

Ночью 17 июня ВСУ снова пытались атаковать Белгородскую область. Над регионом дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник. Над каким именно районом это произошло, не сообщается.

Помимо этого, минувшей ночью ВСУ пытались атаковать двумя беспилотниками Воронежскую область и тремя — Липецкую область. Летательные аппараты также были сбиты дежурными средствами ПВО.

Напомним, что накануне дрон-камикадзе ВСУ атаковал предприятие в Шебекино. Пострадал грузовой автомобиль. В селе Вязовое Краснояружского района в результате атаки дрона выбило окна в частном доме. В селе Дроновка Грайворонского горокруга повреждено транспортное средства из-за атаки беспилотника.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Белгород#СВО#Атака ВСУ#Система ПВО#БПЛА
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