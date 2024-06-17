Чем ВСУ пытались атаковать Белгородскую область минувшей ночью?

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Ночью 17 июня ВСУ снова пытались атаковать Белгородскую область. Над регионом дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник. Над каким именно районом это произошло, не сообщается.
Помимо этого, минувшей ночью ВСУ пытались атаковать двумя беспилотниками Воронежскую область и тремя — Липецкую область. Летательные аппараты также были сбиты дежурными средствами ПВО.
Напомним, что накануне дрон-камикадзе ВСУ атаковал предприятие в Шебекино. Пострадал грузовой автомобиль. В селе Вязовое Краснояружского района в результате атаки дрона выбило окна в частном доме. В селе Дроновка Грайворонского горокруга повреждено транспортное средства из-за атаки беспилотника.