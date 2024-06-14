Житель приграничья получил условный срок за хранение 107 патронов

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
На скамье подсудимых оказался 67-летний житель Брянской области. В 2009 году он нашёл возле одного из населённых пунктов 100 патронов к нарезному спортивному и охотничьему огнестрельному оружию. Уже в 2016-м его коллекция пополнилась ещё семью патронами.
Патроны мужчина хранил незаконно у себя дома. Находку тем не менее обнаружили полицейские.
Пенсионер свою вину признал и раскаялся. В итоге суд приговорил его к трём годам и месяцу лишения свободы условно.