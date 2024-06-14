Житель приграничья получил условный срок за хранение 107 патронов

На скамье подсудимых оказался 67-летний житель Брянской области. В 2009 году он нашёл возле одного из населённых пунктов 100 патронов к нарезному спортивному и охотничьему огнестрельному оружию. Уже в 2016-м его коллекция пополнилась ещё семью патронами.