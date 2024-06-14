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Posted Сегодня, 15:23

Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

Житель приграничья получил условный срок за хранение 107 патронов

Житель приграничья получил условный срок за хранение 107 патронов

14 июня 2024, 15:23
Фото: 1MI
Пенсионер нашёл их возле одного из населённых пунктов. Патроны мужчина хранил до тех пор, пока их не нашли полицейские. Мужчина отделался условным сроком, пишут «Брянские новости».

На скамье подсудимых оказался 67-летний житель Брянской области. В 2009 году он нашёл возле одного из населённых пунктов 100 патронов к нарезному спортивному и охотничьему огнестрельному оружию. Уже в 2016-м его коллекция пополнилась ещё семью патронами.

Патроны мужчина хранил незаконно у себя дома. Находку тем не менее обнаружили полицейские.

Пенсионер свою вину признал и раскаялся. В итоге суд приговорил его к трём годам и месяцу лишения свободы условно.

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#Происшествия#Патроны#Брянская область#Приграничье#Незаконное хранение
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