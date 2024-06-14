Зарубежные туры взлетят в цене? Чего ожидать туристам из-за новых санкций

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Эксперты поделились прогнозами для туроператоров и туристов из РФ, которые собираются за границу, после введения американскими властями санкций против Мосбиржи. Согласно информации от Агентства туроператоров России (АТОР), рынок был готов к прекращению операций с долларами и евро на Московской бирже, и возникновение каких-либо катастрофических последствий для туризма не прогнозируется на данном этапе.
Вице-президент по международному туризму в структуре АТОР Артур Мурадян, пояснил, что западные ограничения в отношении российских финансовых учреждений начались уже давно, и возможности использования долларов США постепенно сокращались. Таким образом, участники рынка туризма уже активно переходили к расчётам с партнёрами в национальных валютах. Мурадян рассказал ТАСС, что введение новых санкций со стороны США лишь ускорит процесс перехода туристической индустрии к национальным валютам.
Сейчас ключевым фактором для развития бизнеса является стабильный обменный курс, отметил специалист. Пока нет предпосылок для резких изменений. Эксперты отрасли уверены, что реакция Центрального банка будет последовательной.
По мнению Мурадяна, существует определённый риск возникновения ажиотажного спроса на наличные деньги из-за того, что большинство туристов путешествуют за границу с наличными долларами. Однако эксперт призывает не спешить приобретать иностранную валюту на фоне паники, если для этого нет реальной необходимости. Он уверен, что ситуация в обменниках стабилизируется в течение нескольких дней.
Тем не менее Мурадян рекомендует россиянам обратить внимание на возможность использования других валют, таких как юань или дирхам ОАЭ. По его словам, эти валюты легко конвертируются в других странах, и пользоваться ими удобно.
Дмитрий Горин, заместитель председателя Союза туриндустрии России, также подчёркивает, что необходимо воздержаться от необдуманных покупок валюты из-за потенциального увеличения спроса на доллары и евро. По его мнению, важно сохранять спокойствие и не покупать валюту без особой необходимости, лучше наблюдать за курсами в ближайшие дни.
На данный момент система оплаты зарубежных туров уже налажена, и санкции в отношении Мосбиржи не повлияют на неё. Об этом заявил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. По его словам, туроператоры продолжат оплачивать услуги по заграничным поездкам через банки, и будут разработаны новые методы оплаты, не связанные только с Московской биржей.
Эксперт заверил, что уже разрабатываются новые способы оплаты с другими странами, поэтому россиянам не следует бояться отмены или задержек в путешествиях.
Будут ли расти цены на туры? Артур Мурадян в интервью для «Парламентской газеты» отметил, что ситуация осложняет работу туроператоров, однако это не должно повлиять на стоимость путешествий ни в настоящем, ни в будущем.
Если же стоимость операций с заграницей через третьи страны и другие платёжные системы начнёт расти, то это может повлиять на внутренний курс турфирм и привести к увеличению стоимости путёвок.
Тем не менее туристам не стоит паниковать, если только курс рубля не начнёт ослабевать из-за текущей ситуации, что вызывает сомнения у эксперта. Более того, он не исключил возможности снижения цен на некоторые туры.