Зарубежные туры взлетят в цене? Чего ожидать туристам из-за новых санкций

На данный момент система оплаты зарубежных туров уже налажена, и санкции в отношении Мосбиржи не повлияют на неё. Об этом заявил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. По его словам, туроператоры продолжат оплачивать услуги по заграничным поездкам через банки, и будут разработаны новые методы оплаты, не связанные только с Московской биржей.