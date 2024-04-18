Паломничество как новый вид туризма: куда поехать, чтобы не потратить все деньги?

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
По состоянию на начало 2024 года, около 43% жителей России вместо привычного отдыха в отеле у моря выбирают паломничество. С каждым годом количество людей, интересующихся святыми местами, растёт: например, десять лет назад такой вид туризма выбирали всего 26%.
Совершившие же паломничество в большинстве своём высказываются о таком опыте крайне положительно — таких людей насчитывается порядка 96% из всех попробовавших данный вид туризма.
По данным ВЦИОМ, рост интереса к паломничеству возник из-за необходимости отдыхать внутри страны, а не выезжать за её пределы.
Во время совершения паломничества россияне посещают святые места и богослужения, слушают молитвы и беседуют со священнослужителями. Зачастую в такие поездки люди отправляются самостоятельно, но есть и специальные паломнические центры, которые занимаются отправкой людей к святыням.
Чаще всего такие организации могут со всеми удобствами отправить людей гораздо дальше от их населённого пункта. Там для людей проведут экскурсию по святым местам, разместят в гостиницах и организуют обеды.
Одним из самых популярных мест среди паломников считается Соловецкий монастырь, на территории которого находятся памятники, внесённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Это святое место в разные годы было и военной крепостью, и государственной тюрьмой. Привычным для россиян местом монастырь стал только в 1992 году. Внутри по сей день находятся мощи преподобных Савватия, Германа и Зосимы, которые основали это святое место, отмечает «Коммерсантъ».
Соловецкий монастырь находится на архипелаге, в состав которого входит группа небольших и покрупнее островов. Удалённость архипелага от побережья Карелии — 60 км, от Архангельска — около 300 км.
Добраться до архипелага можно из Кеми на рейсовых теплоходах: время в пути займёт около двух часов, а стоимость поездки на одного человека составит примерно 2 тысячи рублей. Чтобы добраться до Кеми из столицы России понадобится заплатить ещё около 3,5 тысячи рублей.
На месте паломников разместят в удобных гостевых домах или гостинице, однако свой отдых нужно планировать за несколько месяцев до совершения паломничества, поскольку место пользуется особой популярностью. Пик посетителей монастыря приходится на летний период: с 1 июня по 20 сентября.
За размещение в гостинице или апартаментах на четыре ночи паломникам придётся заплатить ещё около 26,4 тысяч рублей за двухместный номер или 51,8 тысяч рублей за небольшой домик. Питание в эту услугу не включено.
Подводя итог, желающие посетить Соловецкий монастырь заплатить за отдых от 40 до 70 тысяч рублей из расчёта на одного человека.
Паломнические поездки для желающих россиян также организовывают в Пустозёрск Ненецкого автономного округа, который размещён на месте сожжения протопопа Аввакума. В настоящее время на территории музея-заповедника размещены дома Сумарокова и Шевелевых, памятники и Преображенская церковь.
Поездка в данное святое место в летнее время займёт около 2,5 часов и обойдётся примерно в 19 тысяч рублей.
Кроме того, посетить можно и монастырь Оптина пустынь, который размещён вблизи Козельска Калужской области. Здание окружает каменная ограда с семью башнями, есть роща и Иоанно-Предтеченский скит.
Попасть в монастырь можно прямо из Москвы: для паломников каждую неделю организовывают поездки стоимостью 2 тысячи рублей на человека. В стоимость уже включены экскурсии и питание, но за ночлег придётся заплатить ещё около 2,5 тысяч рублей.
У россиян, которые хотят совместить обычный отдых на берегу моря с посещением святых мест, тоже есть подобная возможность. Различные святые места есть как на юге России, так и за рубежом: например, в Египте, где размещён монастырь Святой Екатерины. Зачастую паломники поднимаются на гору Синай в осенний или весенний сезоны, чтобы на вершине можно было встретить рассвет.