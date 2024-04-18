Паломничество как новый вид туризма: куда поехать, чтобы не потратить все деньги?

Среди жителей многих стран распространено совершение паломничеств: во время отдыха или просто в выходные дни люди собираются семьями или берут с собой друзей, чтобы посетить святые места. Однако за организацию такого отдыха тоже нужно платить. Популярные места и цены на них — в материале Бел.Ру.

Кто выбирает паломничество? Кто организовывает такие поездки? Паломничество на севере Куда ещё можно поехать? Куда, если не на север?

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