Пещеры, монастыри и меловые горы: чем знаменит Ольховский район Волгоградской области

Происхождение этого необычного участка до сих пор остаётся загадкой даже для учёных. Есть версии и о падении метеорита, и о высохшем русле древней реки. Но с точки зрения привлечения туристов такая неоднозначность идёт только в плюс — каждый год, особенно в тёплое время, туда ездит много любителей таинственного и непознанного. Такие яркие и удивительные пейзажи точно не оставят равнодушными и подарят много запоминающихся фотографий не только жителям региона, но и гостям Волгоградской области.