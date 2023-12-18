Пещеры, монастыри и меловые горы: чем знаменит Ольховский район Волгоградской области

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Ольховский район находится в самом сердце Волгоградской области, географически располагаясь практически в центре региона. Он граничит сразу с шестью другими районами: на юге — с Иловлинским и Дубовским, на западе — с Фроловским, на востоке — с Камышинским, а на севере — с Даниловским и Котовским.
В этом году Ольховский район отметил 95-летие — постановление о его создании вышло в 1928 году. Поначалу район входил в Камышинский округ Нижне-Волжского края. А с образованием в 1934 году Сталинградского края (а спустя ещё два года — Сталинградской области) стал его частью.
А изначально эти места относились к Саратовской губернии. История Ольховского района берёт начало в 1718 году. В то время на местные земли совершали набеги кубанские татары, и Пётр I приказал построить сторожевую линию и заселить территорию преимущественно малороссами. Постепенно они стали обживаться, строить свои жилища и обустраивать быт. К 1770 году Ольховка превратилась в слободу, а в начале XIX века выросла до села.
Кстати, название района связано с деревом Ольхой, которое исторически было широко представлено на его территории. Лист ольхи золотистого цвета украшает не только герб района, но и гербы всех сельских поселений, являясь главным геральдическим символом. Вообще природа Ольховского района отличается от большинства других районов Волгоградской области. Здесь мало степных пейзажей, зато хватает лесов и даже меловых гор.
ПМИ 46918Добраться до Ольховского района из Волгограда довольно просто — расстояние из областного центра по трассе составляет всего порядка 150-160 км. На машине это буквально пара часов. Сначала маршрут пролегает по московской трассе М6, а после Иловли, на 72-м километре, нужно повернуть направо.
Учитывая, что Ольховский район находится недалеко от Волгограда, чаще всего туда едут одним днём, но если нужно, можно остановиться в гостинице или снять дом посуточно. И заранее позаботьтесь о бензине. Заправок на московской трассе достаточно, а вот после поворота в сторону Ольховки найти АЗС будет уже проблематично.
Одной из главных привлекающих туристов точек на карте Ольховского района является Каменнобродский Свято-Троицкий мужской монастырь. Путь к нему пролегает по дороге, которую с одной стороны ограничивают меловые горы, а с другой — озёра и дубовая роща. В наше время, правда, дубов осталось немного, но путешественники, направляясь в монастырь, обязательно останавливаются и подходят к этим величественным деревьям.
Монастырь начал строиться в 60-х годах XIX века, и долгое время он был женским. В 1928 году, как раз в год образования Ольховского района, его закрыли и восстановили только спустя 64 года — в 1992-м, но уже как мужской. На территории есть церковная лавка, но главный интерес у туристов вызывают подземные пещеры.
Об этих местах ходят настоящие легенды — говорят, что подземелья имеют несколько ярусов и в общей сложности растянулись на десятки километров. Вход в пещеры расположен прямо «в горе», он фигурно выложен из красного кирпича и украшен серебристым куполом.
Экскурсии туда проводятся только для групп, поэтому нужно дождаться, пока соберётся порядка 10 желающих. В подземных ходах без проводника очень легко запутаться. Продвигаясь по этому каменному лабиринту, можно увидеть несколько иконостасов и небольшие кельи монахов.
А рядом с подземельями, тоже на территории монастыря, расположен серебряный родник с живительной водой. Очередей к нему обычно не бывает, поэтому все желающие успевают набрать с собой достаточно воды, чтобы хватило надолго.
Кстати, рядом с монастырём есть и радоновый родник, и даже сероводородный, хотя он в последние годы используется только для омовения. А ещё в Ольховском районе популярны родники в сёлах Солодча и Гусёвка. И все они отличаются как по вкусу, так и по составу.
Одна из главных природных достопримечательностей района — Меловые горы. Они образовались за счёт длительного процесса отложения ракушек и скелетов обитателей морского дна, частью которого когда-то был в том числе Ольховский район. В некоторых местах пласты меловых отложений достигают 50 метров в толщину — это самые крупные такие горы в Европе.
В некоторых местах Ольховского района меловые горы выглядят, словно обычные возвышенности, покрытые чем-то вроде песка. А где-то они настолько белые, что издалека возникает иллюзия заснеженных гор. На фоне таких пейзажей получатся замечательные фотографии.
Растительность на меловых горах скудная, но она присутствует. Вершины в основном травянистые, хотя встречаются и степные цветы, а у подножья гор местами растут васильки.
Также Ольховский район знаменит одним из самых таинственных мест Волгоградской области — Чёртовым игрищем, или Марсианской поляной. Это песчаный кратер, в котором встречается песок самых разнообразных цветов.
Происхождение этого необычного участка до сих пор остаётся загадкой даже для учёных. Есть версии и о падении метеорита, и о высохшем русле древней реки. Но с точки зрения привлечения туристов такая неоднозначность идёт только в плюс — каждый год, особенно в тёплое время, туда ездит много любителей таинственного и непознанного. Такие яркие и удивительные пейзажи точно не оставят равнодушными и подарят много запоминающихся фотографий не только жителям региона, но и гостям Волгоградской области.
Материал подготовлен в рамках реализации проекта «Регион открытий-2023».